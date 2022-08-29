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Обмен Роналду на Осимхена: Наполи ждет предложение от Жорже Мендеша

Англия
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Может получиться эффектное завершение трансферного окна

Обмен Роналду на Осимхена: Наполи ждет предложение от Жорже Мендеша

Фото: Football Espana

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"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение "Наполи" в размере 100 миллионов евро за нападающего Виктора Осимхена, сообщает Corriere della Sera. В сделку хотят включить Криштиану Роналду.

Президент "Наполи" Де Лаурентис просит за Осимхена 130 миллионов евро. "Манчестер Юнайтед" рассчитывает компенсировать меньшее по сумме предложение, с помощью включения в сделку Криштиану Роналду, которому "манкунианцы" хотят покрыть 85% зарплаты.

Сайт Джанлуки Ди Марцио сообщает, что в "Наполи" ждут конкретных действий от агента Роналду Жорже Мендеша по этому обмену.

Тем не менее, агент Осимхена Роберто Календа заявил, что никаких контактов пока не было:

"Никаких переговоров, никаких обменов. Осимхен — игрок "Наполи" и хочет играть и выигрыватьсо своим клубом в Лиге чемпионов с гордостью".

Напомним, что Роналду хочет покинуть "МЮ", чтобы выступать в Лиге чемпионов.

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В статье: Криштиану Роналду Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен
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Источник:
corriere.it

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