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Обмен Роналду на Осимхена: Наполи ждет предложение от Жорже Мендеша
Может получиться эффектное завершение трансферного окна
Фото: Football Espana
"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение "Наполи" в размере 100 миллионов евро за нападающего Виктора Осимхена, сообщает Corriere della Sera. В сделку хотят включить Криштиану Роналду.
Президент "Наполи" Де Лаурентис просит за Осимхена 130 миллионов евро. "Манчестер Юнайтед" рассчитывает компенсировать меньшее по сумме предложение, с помощью включения в сделку Криштиану Роналду, которому "манкунианцы" хотят покрыть 85% зарплаты.
Сайт Джанлуки Ди Марцио
Тем не менее, агент Осимхена Роберто Календа заявил, что никаких контактов пока не было:
"Никаких переговоров, никаких обменов. Осимхен — игрок "Наполи" и хочет играть и выигрыватьсо своим клубом в Лиге чемпионов с гордостью".
Напомним, что Роналду хочет покинуть "МЮ", чтобы выступать в Лиге чемпионов.
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