Наполи может арендовать Роналду, если не успеет оформить полноценный трансфер

"Наполи" хочет подписать на постоянной основе нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду до конца лета, сообщает Manchester Evening News. Они общаются с агентом португальца по поводу трансфера.

Тем не менее, в "Наполи" готовы взять Криштиану в аренду, если не будет возможно подписать нападающего на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Роналду могут включить в сделку по Осимхену. Де Лаурентис просит 130 миллионов евро за нападающего, в то время как "Юнайтед" предлагает 100 + Роналду. Также "манкунианцы" возьмут на себя 85% зарплаты португальца.