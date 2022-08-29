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Наполи может арендовать Роналду, если не успеет оформить полноценный трансфер

Англия
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Итальянцы общаются с агентом игрока

Наполи может арендовать Роналду, если не успеет оформить полноценный трансфер

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

"Наполи" хочет подписать на постоянной основе нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду до конца лета, сообщает Manchester Evening News. Они общаются с агентом португальца по поводу трансфера.

Тем не менее, в "Наполи" готовы взять Криштиану в аренду, если не будет возможно подписать нападающего на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Роналду могут включить в сделку по Осимхену. Де Лаурентис просит 130 миллионов евро за нападающего, в то время как "Юнайтед" предлагает 100 + Роналду. Также "манкунианцы" возьмут на себя 85% зарплаты португальца.

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В статье: Криштиану Роналду Наполи (Неаполь)
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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