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Наполи может арендовать Роналду, если не успеет оформить полноценный трансфер
Итальянцы общаются с агентом игрока
Фото: twitter.com/Cristiano
"Наполи" хочет подписать на постоянной основе нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду до конца лета, сообщает Manchester Evening News. Они общаются с агентом португальца по поводу трансфера.
Тем не менее, в "Наполи" готовы взять Криштиану в аренду, если не будет возможно подписать нападающего на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что Роналду могут включить в сделку по Осимхену. Де Лаурентис просит 130 миллионов евро за нападающего, в то время как "Юнайтед" предлагает 100 + Роналду. Также "манкунианцы" возьмут на себя 85% зарплаты португальца.
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