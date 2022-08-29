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ПСЖ ведет переговоры по защитнику Монако

Англия
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Впечатлил выступлением против парижан

ПСЖ ведет переговоры по защитнику Монако

Фото: instagram.com/p/ChNkVSAA5ua/

Новина українською

"ПСЖ" контактировал с "Монако" по поводу трансфера защитника Акселя Дисаси, сообщает журналист GOAL France Марк Мешенуа. Конкретных предложений парижане пока не делали.

"Монегаски" хотят 50 миллионов евро за своего центрбека. Отмечается, что сам футболист согласен на переход.

Аксель в этом сезоне провел за "Монако" 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 17 миллионов евро.

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В статье: Монако ПСЖ
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