ПСЖ ведет переговоры по защитнику Монако

"ПСЖ" контактировал с "Монако" по поводу трансфера защитника Акселя Дисаси, сообщает журналист GOAL France Марк Мешенуа. Конкретных предложений парижане пока не делали.

Des premiers échanges entre le PSG et Monaco ont eu lieu concernant Axel Disasi. Aucune offre n'a été faite par le champion de France qui cherche le meilleur montage. L'ASM attend une offre de 50 M€ pour son défenseur qui est déjà d'accord avec Paris. #mercato @GoalFrance — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 29, 2022

"Монегаски" хотят 50 миллионов евро за своего центрбека. Отмечается, что сам футболист согласен на переход.

Аксель в этом сезоне провел за "Монако" 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 17 миллионов евро.