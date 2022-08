Официально: Вест Хэм купил Пакета за рекордные для клуба деньги

"Вест Хэм" объявил о подписании хавбека "Лиона" Лукаса Пакета. "Молотобойцы" отдали за 25-летнего бразильца рекордные 60 миллионов евро.

