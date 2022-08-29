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Официально: Вест Хэм купил Пакета за рекордные для клуба деньги
Бразилец отпраздновал 25-летие в субботу, 27 августа
Фото: whufc.com
"Вест Хэм" объявил о подписании хавбека "Лиона" Лукаса Пакета. "Молотобойцы" отдали за 25-летнего бразильца рекордные 60 миллионов евро.
Lucas Paqueta in Claret and Blue. YES. ???? pic.twitter.com/r2uVlVm4cd— West Ham United (@WestHam) August 29, 2022
Сообщалось, что 43 миллиона евро "Лион" получит "чистыми", а ещё 17 в виде бонусов.
Хавбек взял в новом клубе 11 номер. Его контракт рассчитан на 5 лет.
Полузащитник попал в "Лион", перейдя из "Милана" в 2020 году за 23 миллиона евро.
Бразилец в "Лионе" провел 80 матчей, забил 21 гол и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро
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