Официально: Вест Хэм купил Пакета за рекордные для клуба деньги

"Вест Хэм" объявил о подписании хавбека "Лиона" Лукаса Пакета. "Молотобойцы" отдали за 25-летнего бразильца рекордные 60 миллионов евро.

Lucas Paqueta in Claret and Blue. YES. ???? pic.twitter.com/r2uVlVm4cd — West Ham United (@WestHam) August 29, 2022

Сообщалось, что 43 миллиона евро "Лион" получит "чистыми", а ещё 17 в виде бонусов.

Хавбек взял в новом клубе 11 номер. Его контракт рассчитан на 5 лет.

Полузащитник попал в "Лион", перейдя из "Милана" в 2020 году за 23 миллиона евро.

Бразилец в "Лионе" провел 80 матчей, забил 21 гол и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро