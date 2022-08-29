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Антони прибыл на базу МЮ для прохождения медосмотра
Не зря дал интервью Романо
Фото: twitter.com/antony00
Вингер "Аякса" прибыл на базу "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне, чтобы пройти медосмотр, сообщает Фабрицио Романо. О трансфере 22-летнего бразильца объявят в ближайшее время.
Antony has just arrived at Carrington and he’s undergoing main part of medical tests as new Manchester United player. ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022
Official statement to follow. pic.twitter.com/IIvfGWpOZJ
Ожидается, что "Юнайтед" заплатит за Антони 102 миллиона евро с учетом бонусов.
В прошлом сезоне Антони провел за "Аякс" 33 матча, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 35 миллионов евро.
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