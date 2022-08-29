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Антони прибыл на базу МЮ для прохождения медосмотра

Англия
(1 голосов)

Не зря дал интервью Романо

Антони прибыл на базу МЮ для прохождения медосмотра

Фото: twitter.com/antony00

Новина українською

Вингер "Аякса" прибыл на базу "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне, чтобы пройти медосмотр, сообщает Фабрицио Романо. О трансфере 22-летнего бразильца объявят в ближайшее время.

Ожидается, что "Юнайтед" заплатит за Антони 102 миллиона евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Антони провел за "Аякс" 33 матча, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 35 миллионов евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Антони
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Комментарии (1)
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Іван С (Луцьк)
29.08.2022 в 23:33
Ось як Тен Хааг відплатив Аяксу, тепер на декілька сезонів гарантована фінансова стабільність і ЛЧ.
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