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ПСЖ следит за Н'голо Канте. Контракт француза истекает летом 2023-го

Англия
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Пойдет за новым вызовом?

ПСЖ следит за Н'голо Канте. Контракт француза истекает летом 2023-го

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"ПСЖ" интересуется полузащитником "Челси" Н'голо Канте, сообщает The Times. Парижане давно хотят подписать французского хавбека и пытались приобрести его в 2018 году.

"ПСЖ" следит за ситуацией вокруг контракта 31-летнего футболиста, так как оно истекает летом 2023 года. Парижане смогут вести переговоры уже зимой.

Тухель хочет, чтобы клуб продлил контракт с игроком, но предложение "Челси" может быть не таким привлекательным из-за возраста игрока и высокой травматичности футболиста.

В прошлом сезоне Канте пропустил 75 дней из-за разнообразных повреждений.

В прошлом сезоне Канте провел за "Челси" 42 матча, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Н'Голо Канте ПСЖ
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Источник:
thetimes.co.uk

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