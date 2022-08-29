"ПСЖ" интересуется полузащитником "Челси" Н'голо Канте, сообщает The Times. Парижане давно хотят подписать французского хавбека и пытались приобрести его в 2018 году.

"ПСЖ" следит за ситуацией вокруг контракта 31-летнего футболиста, так как оно истекает летом 2023 года. Парижане смогут вести переговоры уже зимой.

Тухель хочет, чтобы клуб продлил контракт с игроком, но предложение "Челси" может быть не таким привлекательным из-за возраста игрока и высокой травматичности футболиста.

В прошлом сезоне Канте пропустил 75 дней из-за разнообразных повреждений.

В прошлом сезоне Канте провел за "Челси" 42 матча, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.