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Сделка на 100 млн евро. МЮ официально подтвердил трансфер Антони
Это рекордный трансфер в истории Эредивизи
Фото: twitter.com/AFCAjax
"Манчестер Юнайтед" подтвердил договоренность с "Аяксом" о переходе бразильского вингера Антони. Футболисту еще предстоит пройти медосмотр и оформить все документы для работы в Великобритании.
22-летний бразилец подпишет с "красными дьяволами" контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. "Аякс" раскрывает сумму трансфера - 95 миллионов евро+5 млн в виде бонусов. Это будет самая большая продажа в истории Эредивизи, а также самый дорогой трансфер лета. Кроме того, Антони станет вторым самым дорогим игроком "МЮ" - больше платили только "Ювентусу за Поля Погба в 2016 году (105 млн евро).
"Аякс" купил бразильца лишь два года назад у "Сан Паулу" за 15,75 миллионов евро. За два сезона в Амстердаме Антони сыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 ассиста.
An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 ????????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022
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