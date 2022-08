Сделка на 100 млн евро. МЮ официально подтвердил трансфер Антони

"Манчестер Юнайтед" подтвердил договоренность с "Аяксом" о переходе бразильского вингера Антони. Футболисту еще предстоит пройти медосмотр и оформить все документы для работы в Великобритании.

22-летний бразилец подпишет с "красными дьяволами" контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. "Аякс" раскрывает сумму трансфера - 95 миллионов евро+5 млн в виде бонусов. Это будет самая большая продажа в истории Эредивизи, а также самый дорогой трансфер лета. Кроме того, Антони станет вторым самым дорогим игроком "МЮ" - больше платили только "Ювентусу за Поля Погба в 2016 году (105 млн евро).

"Аякс" купил бразильца лишь два года назад у "Сан Паулу" за 15,75 миллионов евро. За два сезона в Амстердаме Антони сыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 ассиста.

