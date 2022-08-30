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Клопп об увольнении тренера Борнмута: Поймал себя на мысли, насколько важно в таких ситуациях иметь в клубах правильных владельцев

Англия
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Немцу жаль Скотта Паркера

Клопп об увольнении тренера Борнмута: Поймал себя на мысли, насколько важно в таких ситуациях иметь в клубах правильных владельцев

Фото: twitter.com/afcbournemouth

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал увольнение менеджера новичка АПЛ "Борнмута" после поражения в очной встрече (0:9). "Мне жаль Скотта", – приводит его слова Liverpool Echo.

"Когда я узнал новость, я первым делом поймал себя на мысли, насколько важно в таких ситуациях иметь в клубах правильных владельцев.

Некоторыми клубами владеют государства, но у других такая же структура, как у нас.

В АПЛ пришли три команды. Много тратит "Ноттингем Форест", "Фулхэм" тоже, но чего-то подобного от "Борнмута" я не припомню, а тренерам всегда непросто в таких ситуациях. Мне жаль Скотта", – сказал Юрген.

Паркер возглавил "Борнмут" и вывел команду в первом же сезоне в АПЛ. В первых 4 турах команда набрала 3 очка и занимает 17 строчку. "Вишни" проиграли "Ливерпулю", "Манчестер Сити" и "Арсеналу", а обыграл "Астон Виллу".

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В статье: Юрген Клопп Скотт Паркер Ливерпуль Борнмут (Англия)
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Источник:
liverpoolecho.co.uk

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