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Клопп об увольнении тренера Борнмута: Поймал себя на мысли, насколько важно в таких ситуациях иметь в клубах правильных владельцев
Немцу жаль Скотта Паркера
Фото: twitter.com/afcbournemouth
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал увольнение менеджера новичка АПЛ "Борнмута" после поражения в очной встрече (0:9). "Мне жаль Скотта", – приводит его слова Liverpool Echo.
"Когда я узнал новость, я первым делом поймал себя на мысли, насколько важно в таких ситуациях иметь в клубах правильных владельцев.
Некоторыми клубами владеют государства, но у других такая же структура, как у нас.
В АПЛ пришли три команды. Много тратит "Ноттингем Форест", "Фулхэм" тоже, но чего-то подобного от "Борнмута" я не припомню, а тренерам всегда непросто в таких ситуациях. Мне жаль Скотта", – сказал Юрген.
Паркер возглавил "Борнмут" и вывел команду в первом же сезоне в АПЛ. В первых 4 турах команда набрала 3 очка и занимает 17 строчку. "Вишни" проиграли "Ливерпулю", "Манчестер Сити" и "Арсеналу", а обыграл "Астон Виллу".
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