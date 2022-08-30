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Роналду не горит желанием переходить в Наполи. Лиги чемпионов недостаточно

Англия
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Роналду не горит желанием переходить в Наполи. Лиги чемпионов недостаточно

Фото: twitter.com/ManUtd

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не хочет переходить в "Наполи" на постоянной основе, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. Португалец может согласится на аренду.

Сообщается, что игрока ещё нужно убедить пойти в аренду в "Наполи". Очевидно, одной перспективы выступления в Лиге чемпионов недостаточно.

Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры об обмене Роналду на нападающего "Наполи" Осимхена с доплатой "МЮ" в 100 миллионов евро и выплатой 85% зарплаты за 37-летнего португальца.

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Напомним, что от трансфера Роналду отказался "Спортинг". Главный тренер лиссабонской команды категорически против перестройки команды под стареющего португальца.

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В статье: Криштиану Роналду Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед
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