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Роналду не горит желанием переходить в Наполи. Лиги чемпионов недостаточно
Какие ещё условия?
Фото: twitter.com/ManUtd
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не хочет переходить в "Наполи" на постоянной основе, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. Португалец может согласится на аренду.
This remains my understanding. Ronaldo is not fully sold on Napoli. This rules out a permanent move. A late loan could still be pitched but Ronaldo needs some persuasion even with #UCL football. https://t.co/NfSV2Bcklw— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 29, 2022
Сообщается, что игрока ещё нужно убедить пойти в аренду в "Наполи". Очевидно, одной перспективы выступления в Лиге чемпионов недостаточно.
Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры об обмене Роналду на нападающего "Наполи" Осимхена с доплатой "МЮ" в 100 миллионов евро и выплатой 85% зарплаты за 37-летнего португальца.
Напомним, что от трансфера Роналду отказался "Спортинг". Главный тренер лиссабонской команды категорически против перестройки команды под стареющего португальца.
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