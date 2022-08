Роналду не горит желанием переходить в Наполи. Лиги чемпионов недостаточно

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не хочет переходить в "Наполи" на постоянной основе, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. Португалец может согласится на аренду.

This remains my understanding. Ronaldo is not fully sold on Napoli. This rules out a permanent move. A late loan could still be pitched but Ronaldo needs some persuasion even with #UCL football. https://t.co/NfSV2Bcklw