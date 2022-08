Антони третий самый дорогой трансфер в истории Манчестер Юнайтед

Переход вингера "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" стал третьим самым крупным трансфером в истории английского клуба, сообщает Sky Sports. "Манкунианцы" заплатили за бразильца 86 миллионов фунтов с учетом бонусов.

Первый в топе Поль Погба. За него летом 2016-го "МЮ" отдал "Ювентусу" 93,3 миллиона фунтов. Второй – Ромелу Лукаку. Он перешел из "Эвертона" в 2017 году за 90 миллионов.

Остальные самые крупные трансферы "МЮ" выглядят следующим образом:

