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Антони третий самый дорогой трансфер в истории Манчестер Юнайтед

Англия
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Вопрос в том, стоили ли эти трое этих денег?

Антони третий самый дорогой трансфер в истории Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/antony00

Новина українською

Переход вингера "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" стал третьим самым крупным трансфером в истории английского клуба, сообщает Sky Sports. "Манкунианцы" заплатили за бразильца 86 миллионов фунтов с учетом бонусов.

Первый в топе Поль Погба. За него летом 2016-го "МЮ" отдал "Ювентусу" 93,3 миллиона фунтов. Второй – Ромелу Лукаку. Он перешел из "Эвертона" в 2017 году за 90 миллионов.

Остальные самые крупные трансферы "МЮ" выглядят следующим образом:

  • Харри Магуайр из "Лестера" в 2019 году за 80 миллионов фунтов
  • Джейдон Санчо из "Боруссии" Дортмунд в 2021 году за 73 миллиона фунтов
  • Каземиро из "Реала" этим летом за 70 миллионов фунтов.
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В статье: Манчестер Юнайтед Антони
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