Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антони третий самый дорогой трансфер в истории Манчестер Юнайтед
Вопрос в том, стоили ли эти трое этих денег?
Фото: twitter.com/antony00
Переход вингера "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" стал третьим самым крупным трансфером в истории английского клуба, сообщает Sky Sports. "Манкунианцы" заплатили за бразильца 86 миллионов фунтов с учетом бонусов.
Первый в топе Поль Погба. За него летом 2016-го "МЮ" отдал "Ювентусу" 93,3 миллиона фунтов. Второй – Ромелу Лукаку. Он перешел из "Эвертона" в 2017 году за 90 миллионов.
Остальные самые крупные трансферы "МЮ" выглядят следующим образом:
- Харри Магуайр из "Лестера" в 2019 году за 80 миллионов фунтов
- Джейдон Санчо из "Боруссии" Дортмунд в 2021 году за 73 миллиона фунтов
- Каземиро из "Реала" этим летом за 70 миллионов фунтов.
Antony will be the third most expensive signing in #MUFC's history ???? pic.twitter.com/pUJbIlkb3P— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 30, 2022
Популярное сейчас
- УПЛ и Setanta готовы бесплатно передавать видеоматериалы матчей телекомпаниям
- Сегодня отмечает День рождения лучший бомбардир в истории чемпионата Украины
- Денисов рассказал, какой стадион в Лондоне примет матч Шахтер - Динамо
- Конте дал зеленый свет трансферу Малиновского в Тоттенхэм
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО