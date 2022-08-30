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Миколенко в старте Эвертона на матч с Лидсом

Англия
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Пятый матч подряд

Миколенко в старте Эвертона на матч с Лидсом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Виталий Миколенко снова попал в стартовый состав "Эвертона" на матч АПЛ. В 5-ом туре "ириски" в гостях сыграют против "Лидса".

В этом сезоне Виталий стабильно попадает в стартовый состав команды на матчи Премьер-лиги. Украинец выходил в основе в 1-м туре против "Челси", а также во всех последующих матчах чемпионата против "Астон Виллы", "Ноттингем Форрест" и "Брентфорда".

"Ириски" идут на 18 месте в АПЛ с 2 очками после 4-х туров. "Лидс" набрал 7 баллов и занимает 5 место в таблице.

Матч начнется в 22:00.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лидс Юнайтед Виталий Миколенко
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