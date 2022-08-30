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Миколенко в старте Эвертона на матч с Лидсом
Пятый матч подряд
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Виталий Миколенко снова попал в стартовый состав "Эвертона" на матч АПЛ. В 5-ом туре "ириски" в гостях сыграют против "Лидса".
В этом сезоне Виталий стабильно попадает в стартовый состав команды на матчи Премьер-лиги. Украинец выходил в основе в 1-м туре против "Челси", а также во всех последующих матчах чемпионата против "Астон Виллы", "Ноттингем Форрест" и "Брентфорда".
Your starting XI to take on Leeds United! ???? pic.twitter.com/rbFnJAPiD7— Everton (@Everton) August 30, 2022
"Ириски" идут на 18 месте в АПЛ с 2 очками после 4-х туров. "Лидс" набрал 7 баллов и занимает 5 место в таблице.
Матч начнется в 22:00.
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