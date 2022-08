Миколенко в старте Эвертона на матч с Лидсом

Виталий Миколенко снова попал в стартовый состав "Эвертона" на матч АПЛ. В 5-ом туре "ириски" в гостях сыграют против "Лидса".

В этом сезоне Виталий стабильно попадает в стартовый состав команды на матчи Премьер-лиги. Украинец выходил в основе в 1-м туре против "Челси", а также во всех последующих матчах чемпионата против "Астон Виллы", "Ноттингем Форрест" и "Брентфорда".

Your starting XI to take on Leeds United! ???? pic.twitter.com/rbFnJAPiD7