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АПЛ. Гол Митровича и три очка Фулхэма, спасение Брентфорда, тяжелая ничья Эвертона с Лидсом
Дачники поднимаются на шестое место, Пэлас не хватило несколько минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятый тур
Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” – “Брентфорд” 1:1
Голы: Заа 59 – Висса 88
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гэхи, Клайн – Дукуре – Олисе (Митчелл 80), Шлупп (Миливоевич 76), Эзе (Айю 76), Заа – Матета (Эдуар 54)
“Брентфорд”: Райя – Генри, Ми, Йоргенсен, Хики (Годдос 79) – Йенсен (Висса 79), Янельт, Баптист (Дамсгор 68) – Льюис-Поттер (Дасилва 68), Тоуни, Мбемо (Оньека 68)
Предупреждения: Дукуре 90+6 – Хики 71, Тоуни 83
Лондон, “Крейвен Коттедж”
“Фулхэм” – “Брайтон” 2:1
Голы: Митрович 48, Данк 55 (авт.) – Мак Аллистер 60 (пен.)
“Фулхэм”: Лено – Тете, Адарабийо, Рим, Робинсон – Харрисон Рид (Чалоба 90+1), Палинья – Бобби Рид, Перейра (Кэйрни 78), Кебано – Митрович
“Брайтон”: Санчес – Уэбстер, Данк, Велтман (Лэмпти 64) – Эступиньян (Митома 63), Мак Аллистер, Мвепу (Уэлбек 63), Кайседо (Ундав 79), Марч – Троссард, Гросс
Предупреждения: Робинсон 68, Харрисон Рид 83 – Эступиньян 55
Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” – “Эвертон” 1:1
Голы: Синистерра 56 – Гордон 17
“Лидс”: Мелье – Кристенсен, Кох, Льоренте, Стрейк – Адамс, Рока – Синистерра (Клих 64), Ааронсон (Джеймс 76), Харрисон – Родриго (Гелхардт 32, Бэмфорд 76)
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Паттерсон – Ивоби, Онана, Дэвис – Гордон, Грэй, Макнил
Предупреждения: Адамс 40, Льоренте 57, Кристенсен 59 – Дэвис 20, Гордон 60, Паттерсон 67
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