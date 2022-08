АПЛ. Саутгемптон - Челси 2:1. Дебри Тухеля

“Обеспокоен ли я? Не знаю, уместно ли здесь это слово. Я просто ненавижу проигрывать. Это случилось уже во второй раз в в этом сезоне. Скажу больше: не думаю, что нас сложно победить. Мне это не нравится. Нам нужно понять, как выигрывать матчи, и сделать это как можно быстрее”, – говорил после матча с “Саутгемптоном” Томас Тухель и кажется сам тренер “Челси” не совсем понимает, что происходит с его командой.

“Челси” начал матч неплохо, пару неплохих моментов было у Стерлинга, а затем 50-миллионный новичок “Челси” забил свой третий гол в сезоне, оказавшись на завершении после прекрасной комбинации при участии Хавертца и Маунта.

Но радость болельщиков “Челси” длилась всего пять минут. Жоржиньо сыграл неаккуратно и привез угловой, а Аспиликуэта вынес мяч из штрафной после корнера прямо на ногу Лавии. Экс-полузащитник “Манчестер Сити” принял мяч и точно ударил в угол – три игрока “Челси” не успели накрыть хавбека “Сотона” и Менди пропустил момент удара – 1:1. Лавиа стал первым футболистом 2004 года рождения, который забивал в АПЛ.

После пропущенного гола “Челси” как будто подменили. А была всего лишь 28-я минута. Не зря Тухель еще говорит о потере концентрации и отсутствии стабильности. В последующие 60 минут гости фактически не создали ни одного момента.

А “Саутгемптон” в конце тайма забил еще раз. Сегодняшний матч из-за травмы пропускал Рис Джеймс, не было и центрбека Чалоба, поэтому “синие” играли в четыре защитника и Аспиликуэта на правом фланге был слишком уязвим. “Сотон” явно давил на этом участке и на помощь капитану “синих” редко приходили Лофтус-Чик и Зиеш.

Также была проблемной и центральная зона “Челси”. Когда Жоржиньо играет без поддержки Канте средняя линия “синих” просто рассыпается, становится мягкой и податливой, и “Саутгемптон” часто начинал свои атаки через центр, без сопротивления.

Так было и во втором мяче. Диалло слишком легко обошел Жоржиньо, дал пас на Армстронга у полукруга штрафной, девятый номер продлил на Перро слева, Че Адамс стянул на себя сразу трех защитников “Челси”, и Армстронга, после кросса низом, не крыл никто – 2:1.

В перерыве Тухелю нужно было провести вынужденную замену, выпустив не полностью здорового Ковачича вместо Лофтус-Чика. Затем на 66-й минуте тренер “Челси” провел тройную замену, и перестроил схему команду на 3-4-3.

“Челси” от этого не стал играть лучше, и дважды мог пропускать третий гол. Сначала Кукурелья чудом заблокировал мяч в ворота после удара Эльюнусси, а затем хороший сэйв сделал Менди.

Серьезного давления гостям в конце матча создать не удалось. 2:1 – абсолютно заслуженная победа “Саутгемптона”.

