Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.08.2022

Английская Премьер-лига, пятый тур

31 августа, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Андре Марринер

Прямая телетрансляция: Setanta Sports+

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Вицечемпион прошлого розыгрыша чемпионата и клуб, в который вливают нефтедоллары – довольно хорошая вывеска поединка. Команды идут рядом в турнирной таблице – на то у каждого свои причины – и теперь они встретятся в очном матче, который обещает быть боевым и интересным.

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Ливерпуль

“Мерсисайдцы” на выходных забили все, что не удалось забить в предыдущих трех турах. Стартовали подопечные Клоппа в текущем розыгрыше АПЛ, как для одного из претендентов на чемпионство, неудачно, заработав только два очка в трех матчах. Нереализация преследовала “Ливерпуль”, но против “Борнмута” прорвало: девять голов при 19 ударах. Феноменальный результат, благодаря которому еще и было установлено или повторено несколько рекордов.

Нестабильность команды Клоппа объясняется и количеством утрат. Еще ни в одном матче этого сезона в наличии немецкого наставника не были хотя бы все лидеры, ведь постоянно кто-то выпадал. Чаще это были именно травмы.

За два дня до матча в лазарете находились сразу восемь игроков: Жота, Кейта, Конате, Матип, Окслейд-Чемберлейн, Джонс, Келлехер и Тьяго. Из них только Матип и Джонс уже провели тренировку в общей группе и готовились к поединку против "Ньюкасла". Также не будет доступен "мерсисайдцам" летний новичок Дарвин Нуньес из-за дисквалификации.

Ньюкасл

Несмотря на то, что в прошлом сезоне новоиспеченные владельцы "сорок" из Саудовской Аравии достаточно осторожно тратили деньги, пока сдержанная экономия прекратилась. За летних новичков "Ньюкасл" заплатил 136 миллионов евро (и это еще не учитывая арендные сделки), а самым дорогим из них – его стоимость составляет более половины этой суммы – Исаак обошелся в 70 млн евро. Главное – чтобы все трансферы были органичны для наставника команды, чтобы делать из денег результат на поле.

Эдди Хау, в принципе, с этим неплохо справляется. В стартовых четырех турах "сороки" набрали шесть очков, при этом ни разу не уступив. Кроме этого "Ньюкасл" преодолел этап 1/32 Кубка лиги, где встречался с четвертолиговым "Транмером". Если принять во внимание всех пять соперников команды в этом сезоне, то только против "Брайтона" "сороки" не смогли продемонстрировать в атаке почти ничего. А вот тому же "Ман Сити" забили три. АПЛ, что еще добавить?

У Эдди Хау, как и у Клоппа, тоже проблемы с травмами футболистов. Вне игры сейчас Бруну Гимараеш, Уилсон, Крафт, Сен-Максимен и Шелви. Все однозначно важные потери, и без них “сорокам” будет труднее.

Последние пять матчей Ливерпуля и Ньюкасла

Последние пять встреч хозяев

27.08. Ливерпуль – Борнмут 9:0 (АПЛ)

22.08. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)

15.08. Ливерпуль – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

06.08. Фулхэм – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

30.07. Ливерпуль – Манчестер Сити 3:1 (Суперкубок Англии)

Последние пять встреч гостей

28.08. Вулверхэмптон – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)

24.08. Транмер – Ньюкасл 1:2 (Кубок лиги)

21.08. Ньюкасл – Манчестер Сити 3:3 (АПЛ)

13.08. Брайтон – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)

06.08. Ньюкасл – Ноттингем 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П О 1 Арсенал 4 4 0 0 12 2 Манчестер Сити 4 3 1 0 10 3 Тоттенхэм 4 3 1 0 10 4 Брайтон энд Хоув Альбион 5 3 1 1 10 5 Лидс Юнайтед 5 2 2 1 8 6 Фулхэм 5 2 2 1 8 7 Саутгемптон 5 2 1 2 7 8 Челси 5 2 1 2 7 9 Брентфорд 5 1 3 1 6 10 Ньюкасл 4 1 3 0 6 11 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 6 12 Ливерпуль 4 1 2 1 5 13 Кристал Пэлас 5 1 2 2 5 14 Ноттингем Форест 4 1 1 2 4 15 Эвертон 5 0 3 2 3 16 Астон Вилла 4 1 0 3 3 17 Вест Хэм Юнайтед 4 1 0 3 3 18 Борнмут 4 1 0 3 3 19 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2 20 Лестер Сити 4 0 1 3 1

Последние пять личных встреч между командами

30.04.22. Ньюкасл – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

16.12.21. Ливерпуль – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)

24.04.21. Ливерпуль – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)

30.12.20. Ньюкасл – Ливерпуль 0:0 (АПЛ)

26.07.20. Ньюкасл – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

Цифры и факты

В последний раз "Ливерпуль" уступал "Ньюкаслу" дома еще в далеком 1994 году.

Сороки забили в трех последних визитах на Энфилде подряд.

"Ньюкасл" не отличился в воротах "мерсисайдцев" в двух поединках из семи последних.

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Ньюкасл

Прогноз матча Ливерпуль – Ньюкасл от UA-Football

Хотя и "мерсисайдцы" на подъеме после девяти голов без ответа, но не нужно забывать, что это был "Борнмут", а впереди - "Ньюкасл". “Сороки” против “Манчестер Сити” пытались плотно защищаться и использовать контратаки. Скорее всего, такой сценарий повторится и сегодня, из-за чего будет много отрытых зон для забеганий. Прогноз: Обе забьют.