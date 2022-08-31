Новая осечка синих. Видео голов и обзор матча Саутгемптон - Челси 2:1

Из четырех предыдущих матчей в текущем чемпионате Англии "Челси" выиграл всего два. Продолжение нестабильных результатов "синих" произошло на "Сент Мэрис", где лондонцы снова потеряли очки. Причем первым забил именно коллектив Томаса Тухеля, однако еще до перерыва "святые" восстановили паритет и вышли вперед.

Пока лондонцы идут только восьмыми в таблице. И это при том, что все главные соперники – "Арсенал" и "Тоттенхэм", "Ман Сити" и МЮ, а также "Ливерпуль" – еще свои игры в текущем туре не проводили.

Чемпионат Англии, 5 тур. Саутгемптон, "Сент Мэрис"

"Саутгемптон" – "Челси" 2:1

Голы: Лавиа 28, Адам Армстронг 45+1 – Стерлинг 23