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Третья подряд ничья команды Миколенко. Видео голов и обзор матча Лидс - Эвертон 1:1

Англия
(1 голосов)

В очередной раз 1:1

Третья подряд ничья команды Миколенко. Видео голов и обзор матча Лидс - Эвертон 1:1

Фото: leedsunited.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон" все еще без побед в нынешнем чемпионате Англии, однако вот уже три игры команда, за которую выступает Виталий Миколенко, не проигрывает. Все эти встречи "ириски" завершили с одинаковым счётом 1:1. Против "Лидса" ливерпульцы открыли счет, но в начале второго тайма "павлины" отыгрались и установили окончательный результат в игре.

Что касается Миколенко, он вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Но по оценкам Виталий был одним из худших в своей команде.

Лидс, "Элланд Роуд"
"Лидс" – "Эвертон" 1:1
Голы: Синистерра 56 – Гордон 17

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лидс Юнайтед
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