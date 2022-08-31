Третья подряд ничья команды Миколенко. Видео голов и обзор матча Лидс - Эвертон 1:1

"Эвертон" все еще без побед в нынешнем чемпионате Англии, однако вот уже три игры команда, за которую выступает Виталий Миколенко, не проигрывает. Все эти встречи "ириски" завершили с одинаковым счётом 1:1. Против "Лидса" ливерпульцы открыли счет, но в начале второго тайма "павлины" отыгрались и установили окончательный результат в игре.

Что касается Миколенко, он вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Но по оценкам Виталий был одним из худших в своей команде.

Лидс, "Элланд Роуд"

"Лидс" – "Эвертон" 1:1

Голы: Синистерра 56 – Гордон 17