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Сампдория арендовала английского полузащитника Тоттенхэма

Англия
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Гарри Уинкс перебрался в Италию

Сампдория арендовала английского полузащитника Тоттенхэма

Фото: sampdoria.it

Новина українською

Полузащитник "Тоттенхэма" Гарри Уинкс продолжит карьеру в "Сампдории". Итальянский клуб арендовал 26-летнего футболиста на один сезон, сообщает пресс-служба генуэзцев.

В минувшем сезоне англичанин провел 30 матчей за лондонскую команду. В них он отличился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами. Его контракт со шпорами рассчитан до 30 июня 2024 года.Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 15 млн евро.

Напомним, ранее "Тоттенхэм" отказался от идеи подписания украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. На украинца остался только один претендент - "Марсель".

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В статье: Сампдория (Генуя) Тоттенхэм (Лондон) Гарри Уинкс
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Источник:
sampdoria.it

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