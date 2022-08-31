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Сампдория арендовала английского полузащитника Тоттенхэма
Гарри Уинкс перебрался в Италию
Фото: sampdoria.it
Полузащитник "Тоттенхэма" Гарри Уинкс продолжит карьеру в "Сампдории". Итальянский клуб арендовал 26-летнего футболиста на один сезон, сообщает пресс-служба генуэзцев.
В минувшем сезоне англичанин провел 30 матчей за лондонскую команду. В них он отличился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами. Его контракт со шпорами рассчитан до 30 июня 2024 года.Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 15 млн евро.
Напомним, ранее "Тоттенхэм" отказался от идеи подписания украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. На украинца остался только один претендент - "Марсель".
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