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Вулверхэмптон подписал австрийского нападающего

Англия
(1 голосов)

Каладжич продолжит карьеру в АПЛ

Вулверхэмптон подписал австрийского нападающего

Саша Каладжич

Новина українською

Новичком "Вулверхэмптона" стал нападающий "Штутгарта" Саша Каладжич. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт с нападающим рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на сезон. Сумма сделки составляет 18 миллионов евро.

В этом сезоне австриец успел отдать три результативных передачи в трех матчах за "Штутгарт".

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В статье: Вулверхэмптон Саша Калайджич
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