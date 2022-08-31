Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон подписал австрийского нападающего
Каладжич продолжит карьеру в АПЛ
Саша Каладжич
Новичком "Вулверхэмптона" стал нападающий "Штутгарта" Саша Каладжич. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Контракт с нападающим рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на сезон. Сумма сделки составляет 18 миллионов евро.
В этом сезоне австриец успел отдать три результативных передачи в трех матчах за "Штутгарт".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт Вулверхэмптона
Популярное сейчас
- Агент Бущана озвучил трансферную стоимость голкипера Динамо
- Довбик: Хочу отблагодарить Днепр-1, пусть он заработает на моем трансфере
- Мудрика торгует Арсенал, МЮ тратит 95 млн, а ФИФА сотрудничает с россией. Главные новости за 30 августа
- Зинченко может пропустить больше одного матча Арсенала
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти