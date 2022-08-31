Вулверхэмптон подписал австрийского нападающего

Новичком "Вулверхэмптона" стал нападающий "Штутгарта" Саша Каладжич. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт с нападающим рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на сезон. Сумма сделки составляет 18 миллионов евро.

В этом сезоне австриец успел отдать три результативных передачи в трех матчах за "Штутгарт".