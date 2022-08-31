В АПЛ могут ввести ограничение на трансферные расходы и зарплаты для клубов

Английская Премьер-лига раздумывает над введением ограничений на траты клубов, сообщает Football London со ссылкой на The Times. В случае нарушения с команды могут быть сняты очки или назначен штраф.

В 2023 году в силу вступает правило от УЕФА, согласно которому клубы могут тратить не более 70% от своих доходов за календарный год на зарплаты игрокам, трансферные выплаты и агентские комиссии. Также доход от продажи футболистов позволит тратить больше.

АПЛ хочет внедрить что-то подобное. Процент от прибыли хотят сделать выше, чтобы позволить клубам тратить ещё немного больше.

Наказание будет зависеть от серьезности нарушения. Предусмотрено снятие очков или штраф.