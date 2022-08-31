Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сити покупает центрбека Аканджи за 17 миллионов фунтов. Он уже в Манчестере
Больше защитников!
Фото: twitter.com/BVB
"Манчестер Сити" покупает центрального защитника "Боруссии" Дортмунд Мануэля Аканджи за 17 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports. Швейцарец уже прибыл в Манчестер, чтобы пройти медосмотр.
Сообщается, что "Сити" достиг полной договоренности по трансферу игрока и заплатит около 18 миллионов евро чистыми + 2 миллиона евро бонусной части за 27-летнего защитника.
Ранее сообщалось, что Аканджи выпал из основы "Боруссии". В то же время в "Сити" травмировался Лапорт и Пепу нужен центрбек для ротации.
В прошлом сезоне Аканджи провел за "Боруссию Д" 36 матчей, забил 1 гол и получил всего 3 предупреждения. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Швейцарии в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Пусть стоят в очередях". россияне заявили, что они не собираются делать пропуска для миссии МАГАТЭ
- Довбик: Хочу отблагодарить Днепр-1, пусть он заработает на моем трансфере
- Миколенко получил одну из худших оценок в составе Эвертона за игру с Лидсом
- Конте дал зеленый свет трансферу Малиновского в Тоттенхэм
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО