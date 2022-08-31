Сити покупает центрбека Аканджи за 17 миллионов фунтов. Он уже в Манчестере

"Манчестер Сити" покупает центрального защитника "Боруссии" Дортмунд Мануэля Аканджи за 17 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports. Швейцарец уже прибыл в Манчестер, чтобы пройти медосмотр.

Сообщается, что "Сити" достиг полной договоренности по трансферу игрока и заплатит около 18 миллионов евро чистыми + 2 миллиона евро бонусной части за 27-летнего защитника.

Ранее сообщалось, что Аканджи выпал из основы "Боруссии". В то же время в "Сити" травмировался Лапорт и Пепу нужен центрбек для ротации.

В прошлом сезоне Аканджи провел за "Боруссию Д" 36 матчей, забил 1 гол и получил всего 3 предупреждения. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Швейцарии в 30 миллионов евро.