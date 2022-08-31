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СМИ: Неймара предложили Челси

Англия
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Катар шокирован тратами Тодда Боели

СМИ: Неймара предложили Челси

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" предложили "Челси" приобрести Неймара, сообщает Daily Mail. Бразилец хотел бы остаться в Париже.

Парижане хотят избавить себя от возможных претензий со стороны УЕФА по соблюдению финансового фэйр-плей.

Судя по всему, огромные траты "Челси" этим летом впечатлили владельцев "ПСЖ" и они решили рискнуть, предложив "синим" покупку Неймара.

Тем не менее, сделка считается слишком нереалистичной для последних дней трансферного окна и даже при желании обоих сторон, провернуть её будет невероятно сложно.

Томас Тухель тоже не в восторге от этой идеи и все ещё хочет видеть в своей команде Обамеянга. Сообщается, что сегодня, 31 августа, состоялась очередная встреча между представителями сторон по поводу трансфера габонца.

Уилфрид Заа рассматривается "синими", как запасной вариант на случай, если не удастся подписать Обамеянга.

Напомним, что в конце мая президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи позволил себе неоднозначные высказывания по поводу будущего Неймара в клубе.

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В статье: Неймар Челси (Лондон) ПСЖ Тодд Боэли
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Источник:
dailymail.co.uk

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