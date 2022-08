АПЛ. Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1. Хаммерс не дожали шпор

“Тоттенхэм” в третьем подряд матче не может выиграть на “Лондон Стэдиум”, но прервал свою серию поражений на стадионе “Вест Хэма”. Хотя ничья – это результат, который льстит “Тоттенхэму”. Гости вновь сыграли очень невыразительно, в прошлых турах им это сходило с рук, но не против “хаммерс”.

Антонио Конте виднее, но почему-то он решил сегодня провести всего лишь одну замену, выпустив Ришарлисона во втором тайме. Намек руководству клуба? Возможно, возродится вариант с Малиновским?

Как бы там не было, проблемы “шпор” с выходом из обороны в атаку очевидны и заметны всем. Сегодня в заявке “Тоттенхэма” не было травмированных центрбека Ромеро и центрхава Бентанкура, которые ответственны за продвижение мяча. В позиционной игре “Тоттенхэм” и близко не на уровне своих элитных соперников.

Но мало кто может сравняться с “шпорами” в переходных фазах игры. Так был забит первый мяч на “Лондон Стэдиум”. “Вест Хэм” увлекся атакой, потерял мяч на чужой половине поля и атакующее трио “Тоттенхэма” Кейн – Кулусевски – Сон грамотно разыграли контрвыпад. К неудовольствию Сона, центрбек “Вест Хэма” Керер снял у него мяч с ноги и поразил ворота. Кореец продолжает оставаться без голов, но его команда вышла вперед.

HALF-TIME West Ham 0-1 Spurs



The visitors lead at the break following Thilo Kehrer’s own goal#WHUTOT pic.twitter.com/j7A0PNobHs