АПЛ. Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1. Хаммерс не дожали шпор

“Тоттенхэм” в третьем подряд матче не может выиграть на “Лондон Стэдиум”, но прервал свою серию поражений на стадионе “Вест Хэма”. Хотя ничья – это результат, который льстит “Тоттенхэму”. Гости вновь сыграли очень невыразительно, в прошлых турах им это сходило с рук, но не против “хаммерс”.

Антонио Конте виднее, но почему-то он решил сегодня провести всего лишь одну замену, выпустив Ришарлисона во втором тайме. Намек руководству клуба? Возможно, возродится вариант с Малиновским?

Как бы там не было, проблемы “шпор” с выходом из обороны в атаку очевидны и заметны всем. Сегодня в заявке “Тоттенхэма” не было травмированных центрбека Ромеро и центрхава Бентанкура, которые ответственны за продвижение мяча. В позиционной игре “Тоттенхэм” и близко не на уровне своих элитных соперников.

Но мало кто может сравняться с “шпорами” в переходных фазах игры. Так был забит первый мяч на “Лондон Стэдиум”. “Вест Хэм” увлекся атакой, потерял мяч на чужой половине поля и атакующее трио “Тоттенхэма” Кейн – Кулусевски – Сон грамотно разыграли контрвыпад. К неудовольствию Сона, центрбек “Вест Хэма” Керер снял у него мяч с ноги и поразил ворота. Кореец продолжает оставаться без голов, но его команда вышла вперед.

HALF-TIME West Ham 0-1 Spurs



The visitors lead at the break following Thilo Kehrer’s own goal#WHUTOT pic.twitter.com/j7A0PNobHs — Premier League (@premierleague) August 31, 2022

Помимо гола “Тоттенхэма” в первом тайме был еще один очень любопытный эпизод. После стандарт гостей Кейн пробивал головой и попал мячом в руку Крессуэлла. Пенальти? Пауза на просмотр эпизода в VAR была невероятно длинной. Сначала эпизод очень долго прокручивал видеоассистент, затем пошел смотреть на экран и рефери в поле Питер Бэнкс. В итоге судьи пришли к выводу, что мяч попал сначала в голову защитника “Вест Хэма”, а затем в его руку. Конте остался недоволен этим решением.

Возможно после матча тренер “Тоттенхэма” не вспоминал бы этот эпизод, если бы “Вест Хэм” не отыгрался. Но команда Мойеса быстро во втором тайме забила гол в ответ. Антонио принял мяч в штрафной после аута и дал пас на ходу Соучеку – 1:1.

После перерыва “Тоттенхэм” выглядел блекло, а “Вест Хэм” мог забивать еще дважды. Но создавая хорошие моменты, команда Дэвида Мойеса не смогла довести их до завершения.

1:1 – “Вест Хэм” и “Тоттенхэм” потратили много усилий, но качества в этой игре было не так много. По меньшей мере Мойес и Конте рады, что их команды не проиграли.

Чемпионат Англии, пятый тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Тоттенхэм” 1:1

Голы: Соучек 55 – Керер 34 (авт.)

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Зума, Керер, Крессуэлл (Огбонна 72) – Соучек, Райс – Боуэн, Форнальс (Эмресон 85), Бенрахма (Пакета 68) – Антонио

“Тоттенхэм”: Льорис – Дэвис, Дайер, Санчес – Перишич, Биссума, Хейбьерг, Эмерсон – Сон, Кулусевски (Ришарлисон 76) – Кейн

Предупреждения: Пакета 90+1, Эмерсон 90+2 – Биссума 21, Санчес 23, Дэвис 86, Ришарлисон 90+2, Перишич 90+3