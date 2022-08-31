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Фанаты Ноттингем Форрест спели на Этихаде: Мы чемпионы Европы, а вы никогда это не споете

Англия
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Фанаты Ноттингем Форрест спели на Этихаде: Мы чемпионы Европы, а вы никогда это не споете

Фото: twitter.com/NFFC

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Фанаты "Ноттингем Форрест" во время гостевого матча против "Манчестер Сити" спели песню про отсутствие Лиги чемпионов у "горожан", сообщает твиттер City Extra.

"Мы чемпионы европы, а вы никогда такого не споете", – завели кричалку фанаты "Ноттингема".

"Ноттингем Форест" два года подряд брал Кубок европейских чемпионов в 1979 и 1980 годах.

"Манчестер Сити" лишь однажды выходил в финал самого престижного европейского турнира – в 2021 году. Тогда "Сити" Гвардиолы уступил "Челси" Тухеля (0:1).

Примечательно, что несмотря на целых два Кубка европейских чемпионов, "Ноттингем" всего однажды побеждал в АПЛ. У "Сити" трофеев Премьер-лиги уже 8.

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В статье: Манчестер Сити Ноттингем Форест (Ноттингем)
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