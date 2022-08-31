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Холанд стал первым футболистом АПЛ, забившим 9 голов в 5 матчах. У норвежца столько же голов в АПЛ, сколько у Шевченко

Англия
(1 голосов)

В "Челси" все равно не заиграл бы

Холанд стал первым футболистом АПЛ, забившим 9 голов в 5 матчах. У норвежца столько же голов в АПЛ, сколько у Шевченко

Фото: Getty Images

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в матче против "Ноттингем Форест" (3:0, второй тайм) побил рекорд результативности АПЛ. В 5 матчах никому из нападающих Премьер-лиги не удавалось забить 9 голов.

Норвежец обошел Микки Квина и Серхио Агуэро с 8-ю голами в 5 матчах.

Также в этом матче Холанд догнал Андрея Шевченко с его 9 голами за "Челси" в АПЛ. Украинцу для этого понадобилось провести 48 матчей, в то время как норвежец справился за 5.

Холанд присоединился к "Сити" этим летом за 60 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 150 миллионов евро.

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В статье: Андрей Шевченко Серхио Агуэро Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
31.08.2022 в 23:00
Холанд це машина, що забиває голи. Судячи по фото - наш хлопчина!:)
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