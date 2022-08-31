Холанд стал первым футболистом АПЛ, забившим 9 голов в 5 матчах. У норвежца столько же голов в АПЛ, сколько у Шевченко

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в матче против "Ноттингем Форест" (3:0, второй тайм) побил рекорд результативности АПЛ. В 5 матчах никому из нападающих Премьер-лиги не удавалось забить 9 голов.

Норвежец обошел Микки Квина и Серхио Агуэро с 8-ю голами в 5 матчах.

Также в этом матче Холанд догнал Андрея Шевченко с его 9 голами за "Челси" в АПЛ. Украинцу для этого понадобилось провести 48 матчей, в то время как норвежец справился за 5.

Холанд присоединился к "Сити" этим летом за 60 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 150 миллионов евро.