Дерби кризисов. Лестер – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2022

Английская Премьер-лига, пятый тур

1 сентября, 22:00. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая телетрансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Лестер - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

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Прошлогодние претенденты на Лигу чемпионов или, как минимум, на еврокубки критически начали новый розыгрыш АПЛ. На двоих "Лестер" и "Манчестер" Юнайтед за четыре тура получили семь очков из возможных 32. Каждая последующая потеря зачетных баллов может еще больше ухудшить и так плохое положение, так что ошибаться больше нельзя.

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Лестер

Все матчи "лисов" в этом сезоне были результативными, и в каждом команда забивала хотя бы гол. Более того, если брать только забитые, то "Лестер" по этому показателю располагается на 10 позиции в АПЛ, однако в общей таблице он занимает последнее место. Очень плохо, как для хорошего уровня своих игроков и сравнивая с амбициями предыдущих сезонов, начали "лисы" в чемпионате.

В двух поединках – против “Брентфорда” и “Саутгемптона” – “Лестер” первым выходил вперед, но в итоге смог вместе получить только одно очко. "Арсенал" довольно легко победил "лис", что нельзя сказать о "Челси". “Аристократы” еще в середине первого тайма остались в меньшинстве против подопечных Роджерса, которые очень много атаковали, но они в итоге тоже уступили. Единственной, так называемой, победой является победа в серии пенальти над четвертолиговым "Стокпортом" в 1/32 финала Кубка лиги. Пока достаточно грустно.

Кадры хозяев

Недавно "Лестер" все-таки продал своего центрального защитника Уэсли Фофана в "Челси", так что "лисы" лишились еще и своего основного игрока. Кроме того, в лазарете находятся Бертранд и Перейра. Также прошлый матч пропускал Мэддисон и пока неизвестно, сможет ли он принять полноценное участие в поединке с МЮ.

Манчестер Юнайтед

Хотя и "манкунианцы" не идут в тройке аутсайдеров чемпионата, однако ситуация у подопечных Тен Хага тоже далеко не самая лучшая. Нидерландский наставник дебютировал в АПЛ с двух поражений, однако затем хоть немного исправился победой в принципиальном поединке против Ливерпуля. Также "красные" дьяволы к удачному результату против "мерсийских" добавили в свой актив еще минимальную победу над "Саутгемптоном". Как и налаживается ситуация…

Но есть одно "но". Команда еще переживает перестройку Тэн Хага, поэтому игрокам трудно привыкнуть к новым требованиям сразу. В целом, в последние годы распространилась такая тенденция, что игроки МЮ имеют довольно тяжелые отношения с тренерами, и с ними нужно проводить гораздо больший объем работы. А пока – не очень яркая игра, хотя и с ней уже есть в кармане две победы.

Кадры гостей

Также тяжелой работой для Тэн Хага будет интеграция новичков в команду. Знакомые нидерландскому тренеру Мартинес и Эриксен регулярно играют в основе, Антони – уже на подходе. Кроме этого есть Каземиро, который может закрыть проблемную позицию в опорной зоне, но пока он еще привыкает к климату АПЛ. Немного у “манкунианцев” уменьшился лазарет, но все равно там до сих пор находятся Вильямс, Линделеф и Пельистри. Марсьяль уже в общей группе, хотя его готовность к сегодняшнему матчу – вопрос.

Последние пять матчей Лестера и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

27.08. Челси – Лестер 2:1 (АПЛ)

23.08. Стокпорт – Лестер 0:0 (1:3 в п. п.) (Кубок лиги)

20.08. Лестер – Саутгемптон 1:2 (АПЛ)

13.08. Арсенал – Лестер 4:2 (АПЛ)

07.08. Лестер – Брентфорд 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

27.08. Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

22.08. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)

13.08. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

07.08. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:2 (АПЛ)

31.07. Манчестер Юнайтед – Райо Вальекано 1:1 (ТМ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П О 1 Арсенал 5 5 0 0 15 2 Манчестер Сити 5 4 1 0 13 3 Тоттенхэм 5 3 2 0 11 4 Брайтон энд Хоув Альбион 5 3 1 1 10 5 Ливерпуль 5 2 2 1 8 6 Лидс Юнайтед 5 2 2 1 8 7 Фулхэм 5 2 2 1 8 8 Саутгемптон 5 2 1 2 7 9 Челси 5 2 1 2 7 10 Брентфорд 5 1 3 1 6 11 Ньюкасл 5 1 3 1 6 12 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 6 13 Кристал Пэлас 5 1 2 2 5 14 Вест Хэм Юнайтед 5 1 1 3 4 15 Ноттингем Форест 5 1 1 3 4 16 Борнмут 5 1 1 3 4 17 Эвертон 5 0 3 2 3 18 Вулверхэмптон 5 0 3 2 3 19 Астон Вилла 5 1 0 4 3 20 Лестер Сити 4 0 1 3 1

Последние пять личных встреч между командами

02.04.22. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:1 (АПЛ)

16.10.21. Лестер – Манчестер Юнайтед 4:2 (АПЛ)

11.05.21. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:2 (АПЛ)

21.03.21. Лестер – Манчестер Юнайтед 3:1 (Кубок Англии)

26.12.20. Лестер – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

Цифры и факты

За последние 15 официальных домашних матчей "Лестер" проиграл всего дважды.

В прошлом туре "Манчестер Юнайтед" одержал первую победу на выезде за восемь поединков АПЛ. До этого было семь поражений.

В последних пяти очных встречах команды обязательно отмечались в воротах соперника.

"Манкуниацы" не побеждают на "Кинг Пауэр Стедиум" в течение трех последних матчей.

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Ставки и коэффициенты на матч Лестер – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Лестер – Манчестер Юнайтед от UA-Football

"Лисы" слишком разбиты сейчас. Правда, это не значит, что "Ман Юнайтед" одержит сегодня легкую победу. На "Кинг Пауэр Стэдиум" будет очень напряженный матч. Дело в том, что каждый последующий поединок может стать для Роджерса последним во главе “Лестер”а, а если еще и на тебя давят собственные трибуны, то мотивация зашкаливает. “Манкунианцы” это прекрасно понимают, собственно так же они прекрасно понимают и свои проблемы, которые будут помогать “лисам”. Прогноз на матч: Обе забьют.