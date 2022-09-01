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Дерби кризисов. Лестер – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2022
Команды сейчас явно не в самом лучшем положении
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, пятый тур
1 сентября, 22:00. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Прямая телетрансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Прошлогодние претенденты на Лигу чемпионов или, как минимум, на еврокубки критически начали новый розыгрыш АПЛ. На двоих "Лестер" и "Манчестер" Юнайтед за четыре тура получили семь очков из возможных 32. Каждая последующая потеря зачетных баллов может еще больше ухудшить и так плохое положение, так что ошибаться больше нельзя.
Лестер
Все матчи "лисов" в этом сезоне были результативными, и в каждом команда забивала хотя бы гол. Более того, если брать только забитые, то "Лестер" по этому показателю располагается на 10 позиции в АПЛ, однако в общей таблице он занимает последнее место. Очень плохо, как для хорошего уровня своих игроков и сравнивая с амбициями предыдущих сезонов, начали "лисы" в чемпионате.
В двух поединках – против “Брентфорда” и “Саутгемптона” – “Лестер” первым выходил вперед, но в итоге смог вместе получить только одно очко. "Арсенал" довольно легко победил "лис", что нельзя сказать о "Челси". “Аристократы” еще в середине первого тайма остались в меньшинстве против подопечных Роджерса, которые очень много атаковали, но они в итоге тоже уступили. Единственной, так называемой, победой является победа в серии пенальти над четвертолиговым "Стокпортом" в 1/32 финала Кубка лиги. Пока достаточно грустно.
Кадры хозяев
Недавно "Лестер" все-таки продал своего центрального защитника Уэсли Фофана в "Челси", так что "лисы" лишились еще и своего основного игрока. Кроме того, в лазарете находятся Бертранд и Перейра. Также прошлый матч пропускал Мэддисон и пока неизвестно, сможет ли он принять полноценное участие в поединке с МЮ.
Манчестер Юнайтед
Хотя и "манкунианцы" не идут в тройке аутсайдеров чемпионата, однако ситуация у подопечных Тен Хага тоже далеко не самая лучшая. Нидерландский наставник дебютировал в АПЛ с двух поражений, однако затем хоть немного исправился победой в принципиальном поединке против Ливерпуля. Также "красные" дьяволы к удачному результату против "мерсийских" добавили в свой актив еще минимальную победу над "Саутгемптоном". Как и налаживается ситуация…
Но есть одно "но". Команда еще переживает перестройку Тэн Хага, поэтому игрокам трудно привыкнуть к новым требованиям сразу. В целом, в последние годы распространилась такая тенденция, что игроки МЮ имеют довольно тяжелые отношения с тренерами, и с ними нужно проводить гораздо больший объем работы. А пока – не очень яркая игра, хотя и с ней уже есть в кармане две победы.
Кадры гостей
Также тяжелой работой для Тэн Хага будет интеграция новичков в команду. Знакомые нидерландскому тренеру Мартинес и Эриксен регулярно играют в основе, Антони – уже на подходе. Кроме этого есть Каземиро, который может закрыть проблемную позицию в опорной зоне, но пока он еще привыкает к климату АПЛ. Немного у “манкунианцев” уменьшился лазарет, но все равно там до сих пор находятся Вильямс, Линделеф и Пельистри. Марсьяль уже в общей группе, хотя его готовность к сегодняшнему матчу – вопрос.
Последние пять матчей Лестера и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 27.08. Челси – Лестер 2:1 (АПЛ)
- 23.08. Стокпорт – Лестер 0:0 (1:3 в п. п.) (Кубок лиги)
- 20.08. Лестер – Саутгемптон 1:2 (АПЛ)
- 13.08. Арсенал – Лестер 4:2 (АПЛ)
- 07.08. Лестер – Брентфорд 2:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 27.08. Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
- 22.08. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)
- 13.08. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)
- 07.08. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:2 (АПЛ)
- 31.07. Манчестер Юнайтед – Райо Вальекано 1:1 (ТМ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|
Арсенал
|5
|5
|0
|0
|15
|2
|
Манчестер Сити
|5
|4
|1
|0
|13
|3
|
Тоттенхэм
|5
|3
|2
|0
|11
|4
|
Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|3
|1
|1
|10
|5
|
Ливерпуль
|5
|2
|2
|1
|8
|6
|
Лидс Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|
Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|8
|8
|
Саутгемптон
|5
|2
|1
|2
|7
|9
|
Челси
|5
|2
|1
|2
|7
|10
|
Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|6
|11
|
Ньюкасл
|5
|1
|3
|1
|6
|12
|
Манчестер Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|6
|13
|
Кристал Пэлас
|5
|1
|2
|2
|5
|14
|
Вест Хэм Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|4
|15
|
Ноттингем Форест
|5
|1
|1
|3
|4
|16
|
Борнмут
|5
|1
|1
|3
|4
|17
|
Эвертон
|5
|0
|3
|2
|3
|18
|
Вулверхэмптон
|5
|0
|3
|2
|3
|19
|
Астон Вилла
|5
|1
|0
|4
|3
|20
|
Лестер Сити
|4
|0
|1
|3
|1
Последние пять личных встреч между командами
02.04.22. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:1 (АПЛ)
16.10.21. Лестер – Манчестер Юнайтед 4:2 (АПЛ)
11.05.21. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:2 (АПЛ)
21.03.21. Лестер – Манчестер Юнайтед 3:1 (Кубок Англии)
26.12.20. Лестер – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)
Цифры и факты
- За последние 15 официальных домашних матчей "Лестер" проиграл всего дважды.
- В прошлом туре "Манчестер Юнайтед" одержал первую победу на выезде за восемь поединков АПЛ. До этого было семь поражений.
- В последних пяти очных встречах команды обязательно отмечались в воротах соперника.
- "Манкуниацы" не побеждают на "Кинг Пауэр Стедиум" в течение трех последних матчей.
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Ставки и коэффициенты на матч Лестер – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Лестер – Манчестер Юнайтед от UA-Football
"Лисы" слишком разбиты сейчас. Правда, это не значит, что "Ман Юнайтед" одержит сегодня легкую победу. На "Кинг Пауэр Стэдиум" будет очень напряженный матч. Дело в том, что каждый последующий поединок может стать для Роджерса последним во главе “Лестер”а, а если еще и на тебя давят собственные трибуны, то мотивация зашкаливает. “Манкунианцы” это прекрасно понимают, собственно так же они прекрасно понимают и свои проблемы, которые будут помогать “лисам”. Прогноз на матч: Обе забьют.
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