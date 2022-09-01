Холанд бьет рекорды. Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити – Ноттингем Форест, в котором снова феерил Эрлинг Холанд. Норвежец во втором матче подряд оформил хет-трик, за первые пять туров он забил уже девять раз и это новый рекорд АПЛ. Сити продолжает преследовать Арсенал, отставая от канониров на два очка.

Английская Премьер-лига. 5-й тур

Манчестер Сити – Ноттингем Форест 6:0

Голы: Голланд 12, 23, 38, Кансела 50, Альварес 65, 87