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Холанд бьет рекорды. Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити – Ноттингем Форест, чемпионат Англии, 31 августа 2022
Фото: Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити – Ноттингем Форест, в котором снова феерил Эрлинг Холанд. Норвежец во втором матче подряд оформил хет-трик, за первые пять туров он забил уже девять раз и это новый рекорд АПЛ. Сити продолжает преследовать Арсенал, отставая от канониров на два очка.
Английская Премьер-лига. 5-й тур
Манчестер Сити – Ноттингем Форест 6:0
Голы: Голланд 12, 23, 38, Кансела 50, Альварес 65, 87
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