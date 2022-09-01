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Португальский полузащитник остается в Манчестер Сити
Силва принял окончательное решение
Бернарду Сілва
Португалец Бернарду Силва остается в "Манчестер Сити". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
«Я остаюсь в «Манчестер Сити». Никаких предложений я не получал». Я остаюсь в Манчестере, здесь я счастлив, и решение принято, – цитирует слова игрока Романо".
Bernardo Silva announces that he’s not going to Barcelona: “I’m going to stay at Manchester City. I haven't received any offers”. ???????? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022
“I'm staying in Manchester, here I'm happy and the decision has been made”, says via @FCBRAC1. pic.twitter.com/DIQjW6ZUAg
Отметим, что раньше Силвой интересовалась "Барселона".
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