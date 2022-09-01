Португальский полузащитник остается в Манчестер Сити

Португалец Бернарду Силва остается в "Манчестер Сити". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

«Я остаюсь в «Манчестер Сити». Никаких предложений я не получал». Я остаюсь в Манчестере, здесь я счастлив, и решение принято, – цитирует слова игрока Романо".

Bernardo Silva announces that he’s not going to Barcelona: “I’m going to stay at Manchester City. I haven't received any offers”. ???????? #MCFC



“I'm staying in Manchester, here I'm happy and the decision has been made”, says via @FCBRAC1. pic.twitter.com/DIQjW6ZUAg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

Отметим, что раньше Силвой интересовалась "Барселона".