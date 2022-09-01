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Португальский полузащитник остается в Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Силва принял окончательное решение

Португальский полузащитник остается в Манчестер Сити

Бернарду Сілва

Новина українською

Португалец Бернарду Силва остается в "Манчестер Сити". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

«Я остаюсь в «Манчестер Сити». Никаких предложений я не получал». Я остаюсь в Манчестере, здесь я счастлив, и решение принято, – цитирует слова игрока Романо".

Отметим, что раньше Силвой интересовалась "Барселона".

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
Фабрицио Романо

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