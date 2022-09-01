"Мы с ним на одной волне". Тен Хаг сообщил, что Роналду не покинет МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет команду.

"Мы с самого начала говорили, что строим свои планы с Криштиану Роналду в составе. Это было очевидно. Мы с ним на одной волне. Мы счастливы, что он играет у нас, а он счастлив быть игроком "Манчестер Юнайтед".

Надеюсь, совместными усилиями мы сможем добиться успеха в этом сезоне", – приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.