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"Мы с ним на одной волне". Тен Хаг сообщил, что Роналду не покинет МЮ

Англия
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Португалец еще поиграет в Англии

"Мы с ним на одной волне". Тен Хаг сообщил, что Роналду не покинет МЮ

Фото: twitter.com/ManUtd

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет команду.

"Мы с самого начала говорили, что строим свои планы с Криштиану Роналду в составе. Это было очевидно. Мы с ним на одной волне. Мы счастливы, что он играет у нас, а он счастлив быть игроком "Манчестер Юнайтед".

Надеюсь, совместными усилиями мы сможем добиться успеха в этом сезоне", – приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Напомним, во время нынешнего трансферного окна Роналду связывали с рядом европейских клубов. Утверждалось, что из-за непопадания в Лигу чемпионов Криштиану хочет покинуть команду. Действующий контракт португальца с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2023 года.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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