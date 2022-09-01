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"Мы с ним на одной волне". Тен Хаг сообщил, что Роналду не покинет МЮ
Португалец еще поиграет в Англии
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет команду.
"Мы с самого начала говорили, что строим свои планы с Криштиану Роналду в составе. Это было очевидно. Мы с ним на одной волне. Мы счастливы, что он играет у нас, а он счастлив быть игроком "Манчестер Юнайтед".
Надеюсь, совместными усилиями мы сможем добиться успеха в этом сезоне", – приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.
Erik ten Hag on Cristiano Ronaldo set to stay at Man Utd: “From the start we said we planned with Cristiano, it was clear. We are on the same page with him”. ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022
“We are happy with him, he’s happy to be here and we want to make the season a success together”. pic.twitter.com/gKGoyaEZ1t
Напомним, во время нынешнего трансферного окна Роналду связывали с рядом европейских клубов. Утверждалось, что из-за непопадания в Лигу чемпионов Криштиану хочет покинуть команду. Действующий контракт португальца с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2023 года.
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