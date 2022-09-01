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Манчестер Юнайтед презентовал 100-миллионного новичка Антони

Англия
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Самый дорогой трансфер этого лета

Манчестер Юнайтед презентовал 100-миллионного новичка Антони

Фото: manutd.com

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"Манчестер Юнайтед" завершил переход вингера "Аякса" Антони, сообщается на официальном сайте английского клуба.

22-летний бразилец заключил контракт с "красными дьяволами" до 2027 года. Соглашение также предусматривает опцию продления договора еще на один сезон. Финансовые детали сделки не уточняются, но ранее в СМИ была информация, что сумма трансфера составит 95+5 миллионов евро.

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В минувшем сезоне Антони отыграл 33 матча за "Аякс" во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. В его активе также 2 гола в 9 матчах за национальную сборную Бразилии.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
manutd.com

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