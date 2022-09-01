Манчестер Юнайтед презентовал 100-миллионного новичка Антони

"Манчестер Юнайтед" завершил переход вингера "Аякса" Антони, сообщается на официальном сайте английского клуба.

22-летний бразилец заключил контракт с "красными дьяволами" до 2027 года. Соглашение также предусматривает опцию продления договора еще на один сезон. Финансовые детали сделки не уточняются, но ранее в СМИ была информация, что сумма трансфера составит 95+5 миллионов евро.

Читайте также Антони третий самый дорогой трансфер в истории Манчестер Юнайтед

В минувшем сезоне Антони отыграл 33 матча за "Аякс" во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. В его активе также 2 гола в 9 матчах за национальную сборную Бразилии.