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Манчестер Юнайтед презентовал 100-миллионного новичка Антони
Самый дорогой трансфер этого лета
Фото: manutd.com
"Манчестер Юнайтед" завершил переход вингера "Аякса" Антони, сообщается на официальном сайте английского клуба.
22-летний бразилец заключил контракт с "красными дьяволами" до 2027 года. Соглашение также предусматривает опцию продления договора еще на один сезон. Финансовые детали сделки не уточняются, но ранее в СМИ была информация, что сумма трансфера составит 95+5 миллионов евро.
В минувшем сезоне Антони отыграл 33 матча за "Аякс" во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. В его активе также 2 гола в 9 матчах за национальную сборную Бразилии.
???? Calling: @Antony00 ????????— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022
Welcome to United ❤️ #MUFC
Reunited.— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022
EtH ???????? @Antony00 #MUFC pic.twitter.com/8le96MZnhk
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