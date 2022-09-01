  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хавбек Виллы забил гол Арсеналу прямым ударом с углового. Команда Зинченко готова его подписать за 20 млн
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Виллы забил гол Арсеналу прямым ударом с углового. Команда Зинченко готова его подписать за 20 млн

Англия
(1 голосов)

Артете нужно усиление в центр поля

Хавбек Виллы забил гол Арсеналу прямым ударом с углового. Команда Зинченко готова его подписать за 20 млн

Фото: twitter.com/avfcofficial/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

“Арсенал” намерен до закрытия трансферного окна подписать полузащитника “Астон Виллы” Дугласа Луиса.

Как информируют английские журналисты, за 24-летнего игрока сборной Бразилии “канониры” готовы отдать 20 млн фунтов. Контракт Луиса с “Астон Виллой” истекает следующим летом.

Интерес “Арсенала” к Дугласу Луису вызван недавними травмами Томаса Парти и Мохаммеда Эльнени.

“Вилла” близка в трансферу центрхава “Вулверхэмптона” Дендокера, что делает переход Луиса в “Арсенал” очень вероятным.

Интересно, что во вчерашнем матче с “Арсеналом” Дуглас Луис забил “Арсеналу” гол прямым ударом с углового.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) трансферы Дуглас Луис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде