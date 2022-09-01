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Хавбек Виллы забил гол Арсеналу прямым ударом с углового. Команда Зинченко готова его подписать за 20 млн
Артете нужно усиление в центр поля
Фото: twitter.com/avfcofficial/Автор - невідомий
“Арсенал” намерен до закрытия трансферного окна подписать полузащитника “Астон Виллы” Дугласа Луиса.
Как информируют английские журналисты, за 24-летнего игрока сборной Бразилии “канониры” готовы отдать 20 млн фунтов. Контракт Луиса с “Астон Виллой” истекает следующим летом.
Интерес “Арсенала” к Дугласу Луису вызван недавними травмами Томаса Парти и Мохаммеда Эльнени.
“Вилла” близка в трансферу центрхава “Вулверхэмптона” Дендокера, что делает переход Луиса в “Арсенал” очень вероятным.
Интересно, что во вчерашнем матче с “Арсеналом” Дуглас Луис забил “Арсеналу” гол прямым ударом с углового.
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