Хавбек Виллы забил гол Арсеналу прямым ударом с углового. Команда Зинченко готова его подписать за 20 млн

“Арсенал” намерен до закрытия трансферного окна подписать полузащитника “Астон Виллы” Дугласа Луиса.

Как информируют английские журналисты, за 24-летнего игрока сборной Бразилии “канониры” готовы отдать 20 млн фунтов. Контракт Луиса с “Астон Виллой” истекает следующим летом.

Интерес “Арсенала” к Дугласу Луису вызван недавними травмами Томаса Парти и Мохаммеда Эльнени.

“Вилла” близка в трансферу центрхава “Вулверхэмптона” Дендокера, что делает переход Луиса в “Арсенал” очень вероятным.

Интересно, что во вчерашнем матче с “Арсеналом” Дуглас Луис забил “Арсеналу” гол прямым ударом с углового.