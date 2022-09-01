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Обратно в Лондон: Виллиан подписал контракт с Фулхэмом
Британия роднее Бразилии
Фото: Sport Club Corinthians Paulista
"Фулхэм" подписал бывшего вингера "Коринтианс", "Арсенала", "Челси" и "Шахтера" Виллиана на правах свободного агента, сообщает Sky Sports. Бразилец уже прошел медобследование.
С 12 августа бразилец был без клуба - истек его контракт с "Коринтианс".
В прошлом сезоне Виллиан провел 36 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего бразильца в 4 миллиона евро.
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Источник:skysportsnews
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