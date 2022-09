Официально: Эвертон вернул себе Гейе

"Эвертон" объявил о подписании полузащитника "ПСЖ" Идрисса Гейе. 32-летний сенегалец подписал контракт на 2 года.

Гейе уже выступал за "Эвертон" с 2016-го по 2019-й. Он переходил в "ПСЖ" за 30 миллионов евро. Чтобы вернуть полузащитника, как указывает Transfermarkt, "ириски" заплатили 10 миллионов евро.

"There is no better feeling than coming back home. I’ll give my soul to this team."



????️ @IGanaGueye