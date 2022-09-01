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Официально: Эвертон вернул себе Гейе
"ПСЖ" перестраивает полузащиту
Фото: https://twitter.com/Everton
"Эвертон" объявил о подписании полузащитника "ПСЖ" Идрисса Гейе. 32-летний сенегалец подписал контракт на 2 года.
Гейе уже выступал за "Эвертон" с 2016-го по 2019-й. Он переходил в "ПСЖ" за 30 миллионов евро. Чтобы вернуть полузащитника, как указывает Transfermarkt, "ириски" заплатили 10 миллионов евро.
"There is no better feeling than coming back home. I’ll give my soul to this team."— Everton (@Everton) September 1, 2022
????️ @IGanaGueye
В прошлом сезоне Гейе провел за "ПСЖ" 33 матча, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро.
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