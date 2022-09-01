  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Эвертон вернул себе Гейе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Эвертон вернул себе Гейе

Англия
(1 голосов)

"ПСЖ" перестраивает полузащиту

Официально: Эвертон вернул себе Гейе

Фото: https://twitter.com/Everton

Новина українською

"Эвертон" объявил о подписании полузащитника "ПСЖ" Идрисса Гейе. 32-летний сенегалец подписал контракт на 2 года.

Гейе уже выступал за "Эвертон" с 2016-го по 2019-й. Он переходил в "ПСЖ" за 30 миллионов евро. Чтобы вернуть полузащитника, как указывает Transfermarkt, "ириски" заплатили 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гейе провел за "ПСЖ" 33 матча, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Идрисса Гейе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде