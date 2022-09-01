Роналду третий матч подряд начнет на скамейке запасных

"Манчестер Юнайтед" назвал стартовый состав на гостевой матч против "Лестера". Криштиану Роналду снова попал на скамейку запасных.

На поле выйдут с первых минут:

Де Хеа

Мартинес

Фернандеш

Рашфорд

Маласия

Эриксен

Варан

Далот

Санчо

Эланга

Мактоминей

Напомним, что Криштиану уже был отправлен в запас в матчах против "Ливерпуля" и "Саутгемптона". Роналду хотел уйти из "Юнайтед", чтобы выступать в Лиге чемпионов.