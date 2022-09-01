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Роналду третий матч подряд начнет на скамейке запасных
Было ли такое когда-то в его карьере?
Фото: Infobae
"Манчестер Юнайтед" назвал стартовый состав на гостевой матч против "Лестера". Криштиану Роналду снова попал на скамейку запасных.
На поле выйдут с первых минут:
- Де Хеа
- Мартинес
- Фернандеш
- Рашфорд
- Маласия
- Эриксен
- Варан
- Далот
- Санчо
- Эланга
- Мактоминей
???? The team news is in, Reds! #MUFC || #LEIMUN— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022
Напомним, что Криштиану уже был отправлен в запас в матчах против "Ливерпуля" и "Саутгемптона". Роналду хотел уйти из "Юнайтед", чтобы выступать в Лиге чемпионов.
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