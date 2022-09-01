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Роналду третий матч подряд начнет на скамейке запасных

Англия
(1 голосов)

Было ли такое когда-то в его карьере?

Роналду третий матч подряд начнет на скамейке запасных

Фото: Infobae

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" назвал стартовый состав на гостевой матч против "Лестера". Криштиану Роналду снова попал на скамейку запасных.

На поле выйдут с первых минут:

  • Де Хеа
  • Мартинес
  • Фернандеш
  • Рашфорд
  • Маласия
  • Эриксен
  • Варан
  • Далот
  • Санчо
  • Эланга
  • Мактоминей

Напомним, что Криштиану уже был отправлен в запас в матчах против "Ливерпуля" и "Саутгемптона". Роналду хотел уйти из "Юнайтед", чтобы выступать в Лиге чемпионов.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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