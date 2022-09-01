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Ливерпуль подписал Артура Мело из Ювентуса
Неожиданный поворот в последний день трансферного окна
Фото: Sports Illustrated
"Ливерпуль" подписал хавбека "Ювентуса" Артура Мело. Игрок перешел на правах аренды.
Длительность контракта не уточняется, как и то, будет ли у "Ливерпуля" опция или обязательство выкупа. "Красные" будут платить большую часть зарплаты.
Melo is a Red. pic.twitter.com/4QVqYnDRVn— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) September 1, 2022
Контракт Артура с "Ювентусом" рассчитан до лета 2025 года.
В прошлом сезоне Артур провел за "Ювентус" 31 матч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 18 миллионов евро.
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