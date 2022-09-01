Ливерпуль подписал Артура Мело из Ювентуса

"Ливерпуль" подписал хавбека "Ювентуса" Артура Мело. Игрок перешел на правах аренды.

Длительность контракта не уточняется, как и то, будет ли у "Ливерпуля" опция или обязательство выкупа. "Красные" будут платить большую часть зарплаты.

Контракт Артура с "Ювентусом" рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Артур провел за "Ювентус" 31 матч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 18 миллионов евро.