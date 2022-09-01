  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Турецкие СМИ: Фенербахче намерен подписать Роналду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турецкие СМИ: Фенербахче намерен подписать Роналду

Англия
(1 голосов)

Есть согласие сторон

Турецкие СМИ: Фенербахче намерен подписать Роналду

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фенербахче" решил взорвать трансферный рынок и подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает Ajansspor. Все стороны согласны на переход.

Сообщается, что "Фенербахче" задействует все возможные ресурсы, чтобы завершить эту сделку.

Ранее сообщалось, что у Жорже Мендеша не удалось закончить трансфер Роналду в "Наполи" и португалец останется в "МЮ".

Напомним, что пока истекают последние часы трансферного окна, Криштиану смотрит за игрой "МЮ" против "Лестера" со скамейки запасных (1:0, второй тайм).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Фенербахче (Стамбул) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде