Турецкие СМИ: Фенербахче намерен подписать Роналду

"Фенербахче" решил взорвать трансферный рынок и подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает Ajansspor. Все стороны согласны на переход.

Сообщается, что "Фенербахче" задействует все возможные ресурсы, чтобы завершить эту сделку.

Ранее сообщалось, что у Жорже Мендеша не удалось закончить трансфер Роналду в "Наполи" и португалец останется в "МЮ".

???? Ajansspor Özel ????



???? Fenerbahçe yılın değil, asrın transfer bombasını patlatmak üzere.



???? Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için tüm olanaklarını seferber etti. Bize ulaşan bilgilere göre iki taraf prensipte anlaştı. pic.twitter.com/EIdghjuaMH — Ajansspor (@ajansspor) September 1, 2022

Напомним, что пока истекают последние часы трансферного окна, Криштиану смотрит за игрой "МЮ" против "Лестера" со скамейки запасных (1:0, второй тайм).