АПЛ. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:1. Третья победа тен Хага подряд

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

"Провалы дают крылья" – именно такой лозунг первых пяти матчей Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед". Стартовав с двух поражений (одно из которых было ужасным), "манкунианцы" нивелировали крах тремя победами подряд.

До середины первого тайма преимущество было на стороне "красных дьяволов". Подкреплялось оно и опасностью у ворот Уорда. На 11-й минуте Эриксен пробил с метров 12, поймав голкипера соперников на противоходе, но мяч пролетел в сантиметрах от стойки. Еще через 11 минут счет в матче был открыт.

Контратака МЮ довела мяч до Рашфорда, который вывел Санчо один на один с голкипером. Уорд немного ошибся и слишком далеко вышел, а Джейдон его обежал и забил в пустые ворота. Вторая голевая в действии и сезоне как для Рашфорда, так и для Санчо.

После забитого "Манчестер Юнайтед" почти перестал атаковать. Нельзя сказать, что до этого наступлений было много, но их стало еще меньше. Небольшим преимуществом завладел “Лестер”. Барнс даже смог неплохо пробить из-за штрафной, но мяч пролетел рядом с правой девяткой. Все было на большом расстоянии от ворот. Де Хеа отдыхал.

А вот на старте второй половины встречи испанский голкипер вступил в игру по-серьезному, ведь "лисы" создали свой лучший момент в матче. Мэддисон из стандарта с метров 27-ми пробил в правую девятку – Давид вытащил. Было эффектно.

Но еще эффектнее мог завершиться поединок. Интересно, что за первые 30 минут второго тайма "манкунианцы" не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Но сначала Роналду, который вышел на замену, разогнал атаку, завершившуюся выстрелом Рашфорда, а затем Криштиану и сам пробил в падении через себя. Не хватило нескольких сантиметров до цели.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Хотя МЮ во втором тайме не играл откровенно на удержание счета, но "Лестер" владел инициативой. Правда, "лисы" так этим и не воспользовались, из-за чего продолжают замыкать турнирную таблицу АПЛ, имея одно очко в активе за пять туров. А вот "Манчестер Юнайтед" уже пятый: к зоне ЛЧ всего один зачетный пункт.

Лестер – Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Джейдон Санчо 23

Лестер: Ворд – Джастин, Сумаре, Эванс, Томас – Ндиди – Мэддисон, Тилеманс (Ихеаначо 76), Дьюсбери-Холл, Барнс – Варди (Дака 87)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Маласия – Мактоминей, Эриксен – Эланга (Каземиро 59), Фернандеш, Санчо (Роналду 68) – Рашфорд (Фред 87)

Предупреждения: Варди 87 – Далот 28, Маласия 43, Мартинес 49