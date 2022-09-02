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Челси арендовал Закариа у Ювентуса

Англия
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Парню дали всего полгода

Челси арендовал Закариа у Ювентуса

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"Челси" договорился об аренде хавбека "Ювентуса" Дениса Закариа, сообщает журналист Ромео Агрести. Годичная аренда с правом выкупа 25-летнего швейцарца.

Клубы договорились о сумме выкупа в районе 28-30 миллионов евро. "Челси" берет на себя зарплату игрока в полном объеме.

Закариа присоединился к "Ювентусу" в январе этого года, перейдя из "Боруссии" Менхенгладбах за 8,6 миллионов евро.

Во второй половине прошлого сезона он провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 27 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Денис Закариа
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