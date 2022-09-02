Челси арендовал Закариа у Ювентуса

"Челси" договорился об аренде хавбека "Ювентуса" Дениса Закариа, сообщает журналист Ромео Агрести. Годичная аренда с правом выкупа 25-летнего швейцарца.

La struttura dell’accordo raggiunto tra #Juve e #Chelsea per #Zakaria: il prestito avrà un diritto di riscatto attorno ai 28-30 milioni. I Blues si accollano tutto l’ingaggio del giocatore ????????@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 1, 2022

Клубы договорились о сумме выкупа в районе 28-30 миллионов евро. "Челси" берет на себя зарплату игрока в полном объеме.

Закариа присоединился к "Ювентусу" в январе этого года, перейдя из "Боруссии" Менхенгладбах за 8,6 миллионов евро.

Во второй половине прошлого сезона он провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 27 миллионов евро.