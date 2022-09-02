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Топ самых дорогих трансферов этого лета – Видео
Новый ролик Фолстена
Фото: twitter.com/antony00
ТОП самых дорогих трансферов лета 2022 года.
Лето закончилось, а это значит, что самое время подводить трансферные итоги. Если говорить в общем, то футбольный рынок нас порадовал – много борьбы между клубами за игроков, много громких переходов, в общем то, что мы с вами любим.
Блогер Костя Фолстен решил снова порадовать нас новым ТОПом и подобрал 11 самых дорогих трансферов лета 2022 года. Так что готовьте себе кофе, чай, бутерброды, потому что от этого видео вы не сможете оторваться. Приятного просмотра!
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