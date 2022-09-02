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Тоттенхэм, Боруссия Дортмунд и ещё несколько клубов хотели подписать Закариа из Ювентуса
"Челси" всех опередил
Фото: твиттер Челси
"Тоттенхэм" и "Боруссия" Дортмунд следили за хавбеком "Ювентуса" Денисом Закариа, до того как он ушел в "Челси", сообщает GIFN. От "Монако" и "Ромы" были конкретные предложения.
Изначально 26-летний швейцарец в "Ювентусе" считался непродаваемым активом, но приход Погба заставил руководство сменить планы.
Предложение "Челси" оказалось выгоднее, чем таковые от "Монако" и "Ромы" тем, что "синие" были готовы выплачивать полную зарплату Закариа.
Закариа присоединился к "Ювентусу" в январе этого года, перейдя из "Боруссии" Менхенгладбах за 8,6 миллионов евро.
Во второй половине прошлого сезона он провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 27 миллионов евро.
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