Тоттенхэм, Боруссия Дортмунд и ещё несколько клубов хотели подписать Закариа из Ювентуса

"Тоттенхэм" и "Боруссия" Дортмунд следили за хавбеком "Ювентуса" Денисом Закариа, до того как он ушел в "Челси", сообщает GIFN. От "Монако" и "Ромы" были конкретные предложения.

Изначально 26-летний швейцарец в "Ювентусе" считался непродаваемым активом, но приход Погба заставил руководство сменить планы.

Предложение "Челси" оказалось выгоднее, чем таковые от "Монако" и "Ромы" тем, что "синие" были готовы выплачивать полную зарплату Закариа.

Закариа присоединился к "Ювентусу" в январе этого года, перейдя из "Боруссии" Менхенгладбах за 8,6 миллионов евро.

Во второй половине прошлого сезона он провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 27 миллионов евро.