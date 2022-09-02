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Гвардиола о Холанде: Месяц назад он был катастрофой, а сейчас готов разорвать АПЛ

Англия
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Пеп говорит о непредсказуемом

Гвардиола о Холанде: Месяц назад он был катастрофой, а сейчас готов разорвать АПЛ

Фото: twitter.com/ErlingHaaland

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал реакцию людей на выступления Эрлинга Холанда. "Я не предсказатель, не знаю что случиться завтра", – приводит его слова Manchester Evening News.

– Холанд станет одним из лучших игроков Премьер-лиги? Как вы относитесь к тому, что его сравнивают с Месси?

– Я восхищаюсь людьми, которые способны предвидеть будущее. Я не умею этого делать. Месяц назад (после матча за Суперкубок Англии) он был настоящей катастрофой, а теперь готов разорвать АПЛ. Я не предсказатель. Не знаю, что случится завтра. Представьте, что может случиться через два года.

Мы в восторге от того, как он адаптируется. Не только Эрлинг, но и тренерский штаб, и персонал клуба важны в этом процессе. Они помогают новичкам адаптироваться. Его партнеры тоже очень хороши. Все это – самое важное.

– Будете ли вы распределять нагрузку, которую получает Холанд?

– Ему 22 года. Он хорошо восстанавливается. Когда ему будет 32 года, это станет проблемой. В 22 года это не проблема, – сказал Гвардиола.

В 5 первых турах АПЛ 22-летний норвежец побил рекорд результативности. Никому до него не удавалось забить 9 мячей за аналогичное количество матчей.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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