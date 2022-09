Тоттенхэм – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.09.2022

Английская Премьер-лига, шестой тур

3 сентября, 17:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Личные поединки команд из Лондона для АПЛ далеко не редкость: в чемпионате играют сразу семь таких коллективов. Более того, именно в текущем туре таких столичных дерби будет два, ведь параллельно матчу "Тоттенхэм" - "Фулхэм" еще и "Челси" встретится с "Вест Хэмом". И интересно, что оба противостояния обещают быть интересными, в том числе и поединок на "Тоттенхэм Хотспур Стедиум".

“Шпоры” продолжают бороться за право быть одной из сильнейших команд Англии. Подопечные Конте после пяти туров идут третьими в турнирной таблице, не имея в пассиве ни одного поражения. Кстати, если вернуться к контексту лондонских дерби, то единственные два раза, когда "Тоттенхэм" терял очки в текущем сезоне - это матчи против столичных "Челси" и "Вест Хэма". Теперь у команды итальянского тренера есть возможность изменить эту отрицательную статистику.

По сравнению с прошлым сезоном у “Тоттенхэма” изменились две позиции: левым латералем играет Перишич, а в опорной зоне – Биссума. Также Конте пытается интегрировать Ришарлисона, но пока бразилец ограничивается только выходами из скамейки для запасных: Кулусевский и Сон выигрывают у него конкуренцию. В общем – это дает результат, но не дает больших изменений. В первых пяти встречах только в одной – против “Саутгемптона” – шпоры имели большое преимущество. В остальных матчах игра была равной.

Точно не сыграет сегодня соотечественник вышеупомянутого Ришарлисона Лукас Моура. Кроме него прошлый матч из-за повреждений пропускали Бентанкур, Ромеро и Хиль. Если испанец еще не восстановился полностью, то первые двое уже тренировались в общей группе. Возможность выбора у Конте выросла.

Владельцы “дачников” точно любят путешествовать, ведь клуб, такое ощущение, забронировал сразу несколько путевок курсом Чемпионшип-АПЛ и наоборот. Главная задача для "Фулхэма" - это не вылететь из Премьер-лиги, случилось в нескольких предыдущих сезонах после выхода дивизионом выше из Чемпионшипа. Тем более что лондонская команда в статусе победителя Чеммпионшипа стартовала в АПЛ очень даже прилично.

Сейчас подопечные португальского наставника Марко да Силвы всего тремя очками уступают третьему "Тоттенхэму" и идут на восьмой позиции. В пассиве "дачников" одно поражение в этом сезоне АПЛ – в гостях против бешеного сейчас "Арсенала". Но вот в Кубке лиги "Фулхэма" совсем не пошло с первого же раунда, ведь команда беспозвоночно уступила четвертолиговому "Кроули" со счетом 2:0. Можно списать на отсутствие мотивации.

У "дачников" ситуация в лазарете без изменений. Пока там находится арендованный у “Шахтера” Манор Соломон, а также один из лучших игроков прошлого сезона в составе “Фулхэма” (если не лучший) Гарри Уилсон. Они еще в этом сезоне на поле не выходили.

