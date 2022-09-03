Тоттенхэм – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.09.2022

Английская Премьер-лига, шестой тур

3 сентября, 17:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Тоттенгем - Фулгем Смотреть трансляцию

Личные поединки команд из Лондона для АПЛ далеко не редкость: в чемпионате играют сразу семь таких коллективов. Более того, именно в текущем туре таких столичных дерби будет два, ведь параллельно матчу "Тоттенхэм" - "Фулхэм" еще и "Челси" встретится с "Вест Хэмом". И интересно, что оба противостояния обещают быть интересными, в том числе и поединок на "Тоттенхэм Хотспур Стедиум".

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Тоттенхэм

“Шпоры” продолжают бороться за право быть одной из сильнейших команд Англии. Подопечные Конте после пяти туров идут третьими в турнирной таблице, не имея в пассиве ни одного поражения. Кстати, если вернуться к контексту лондонских дерби, то единственные два раза, когда "Тоттенхэм" терял очки в текущем сезоне - это матчи против столичных "Челси" и "Вест Хэма". Теперь у команды итальянского тренера есть возможность изменить эту отрицательную статистику.

По сравнению с прошлым сезоном у “Тоттенхэма” изменились две позиции: левым латералем играет Перишич, а в опорной зоне – Биссума. Также Конте пытается интегрировать Ришарлисона, но пока бразилец ограничивается только выходами из скамейки для запасных: Кулусевский и Сон выигрывают у него конкуренцию. В общем – это дает результат, но не дает больших изменений. В первых пяти встречах только в одной – против “Саутгемптона” – шпоры имели большое преимущество. В остальных матчах игра была равной.

Потери хозяев

Точно не сыграет сегодня соотечественник вышеупомянутого Ришарлисона Лукас Моура. Кроме него прошлый матч из-за повреждений пропускали Бентанкур, Ромеро и Хиль. Если испанец еще не восстановился полностью, то первые двое уже тренировались в общей группе. Возможность выбора у Конте выросла.

Back to work ahead of the weekend ✊ pic.twitter.com/AUY6jCJO4p — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2022

Фулхэм

Владельцы “дачников” точно любят путешествовать, ведь клуб, такое ощущение, забронировал сразу несколько путевок курсом Чемпионшип-АПЛ и наоборот. Главная задача для "Фулхэма" - это не вылететь из Премьер-лиги, случилось в нескольких предыдущих сезонах после выхода дивизионом выше из Чемпионшипа. Тем более что лондонская команда в статусе победителя Чеммпионшипа стартовала в АПЛ очень даже прилично.

Сейчас подопечные португальского наставника Марко да Силвы всего тремя очками уступают третьему "Тоттенхэму" и идут на восьмой позиции. В пассиве "дачников" одно поражение в этом сезоне АПЛ – в гостях против бешеного сейчас "Арсенала". Но вот в Кубке лиги "Фулхэма" совсем не пошло с первого же раунда, ведь команда беспозвоночно уступила четвертолиговому "Кроули" со счетом 2:0. Можно списать на отсутствие мотивации.

Потери гостей

У "дачников" ситуация в лазарете без изменений. Пока там находится арендованный у “Шахтера” Манор Соломон, а также один из лучших игроков прошлого сезона в составе “Фулхэма” (если не лучший) Гарри Уилсон. Они еще в этом сезоне на поле не выходили.

FUL ACCESS x Deadline Day.



Go behind the scenes as deals were done at Motspur Park. ????#FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) September 2, 2022

Последние пять матчей Тоттенхэма и Фулхэма

Последние пять встреч хозяев

31.08. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

28.08. Ноттингем – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)

20.08. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

14.08. Челси – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

06.08. Тоттенхэм – Саутгемптон 4:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

30.08. Фулхэм – Брайтон 2:1 (АПЛ)

27.08. Арсенал – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

23.08. Кроули – Фулхэм 2:0 (Кубок лиги)

20.08. Фулхэм – Брентфорд 3:2 (АПЛ)

13.08. Вулверхэмптон – Фулхэм 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 5 5 0 0 13-4 +9 15 2 "Манчестер Сити" 5 4 1 0 19-5 +14 13 3 "Тоттенхэм" 5 3 2 0 10-4 +6 11 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 5 3 1 1 6-3 +3 10 5 "Манчестер Юнайтед" 5 3 0 2 5-7 -2 9 6 "Ливерпуль" 5 2 2 1 15-6 +9 8 7 "Лидс Юнайтед" 5 2 2 1 8-5 +3 8 8 "Фулхэм" 5 2 2 1 8-7 +1 8 9 "Саутгемптон" 5 2 1 2 7-9 -2 7 10 "Челси" 5 2 1 2 6-8 -2 7 11 "Брентфорд" 5 1 3 1 10-7 +3 6 12 "Ньюкасл" 5 1 3 1 7-6 +1 6 13 "Кристал Пэлас" 5 1 2 2 7-9 -2 5 14 "Вест Хэм Юнайтед" 5 1 1 3 2-6 -4 4 15 "Ноттингем Форест" 5 1 1 3 2-11 -9 4 16 "Борнмут" 5 1 1 3 2-16 -14 4 17 "Эвертон" 5 0 3 2 4-6 -2 3 18 "Вулверхэмптон" 5 0 3 2 2-4 -2 3 19 "Астон Вилла" 5 1 0 4 4-9 -5 3 20 "Лестер Сити" 5 0 1 4 6-11 -5 1

Последние пять личных встреч между командами

04.03.21. Фулхэм – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)

13.01.21. Тоттенхэм – Фулхэм 1:1 (АПЛ)

20.01.19. Фулхэм – Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)

18.08.18. Тоттенхэм – Фулхэм 3:1 (АПЛ)

19.02.17. Фулхэм – Тоттенхэм 0:3 (Кубок Англии)

Цифры и факты

"Фулхэм" всего раз побеждал "Тоттенхэм" на выезде в АПЛ - в 2013 году.

"Шпоры" победили дома в семи из последних восьми встреч при одном поражении.

На данный момент у "дачников" трёхматчевая серия гостевых проигрышей, если принимать во внимание только официальные поединки.

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Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Фулхэм

Прогноз матча Тоттенхэм – Фулхэм от UA-Футбол

Вряд ли и на этот раз "Тоттенхэму" удастся завладеть полным преимуществом. Дачники готовы к обороне, а также они не будут пренебрегать попытками контратаковать. Более того, можно рискнуть и поставить на мини-сенсацию. Прогноз на матч: “Фулхэм” не проиграет (КФ 2,7).