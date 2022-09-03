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Тоттенхэм – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.09.2022
Лондонское дерби к вашему вниманию
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Английская Премьер-лига, шестой тур
3 сентября, 17:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс
Личные поединки команд из Лондона для АПЛ далеко не редкость: в чемпионате играют сразу семь таких коллективов. Более того, именно в текущем туре таких столичных дерби будет два, ведь параллельно матчу "Тоттенхэм" - "Фулхэм" еще и "Челси" встретится с "Вест Хэмом". И интересно, что оба противостояния обещают быть интересными, в том числе и поединок на "Тоттенхэм Хотспур Стедиум".
Тоттенхэм
“Шпоры” продолжают бороться за право быть одной из сильнейших команд Англии. Подопечные Конте после пяти туров идут третьими в турнирной таблице, не имея в пассиве ни одного поражения. Кстати, если вернуться к контексту лондонских дерби, то единственные два раза, когда "Тоттенхэм" терял очки в текущем сезоне - это матчи против столичных "Челси" и "Вест Хэма". Теперь у команды итальянского тренера есть возможность изменить эту отрицательную статистику.
По сравнению с прошлым сезоном у “Тоттенхэма” изменились две позиции: левым латералем играет Перишич, а в опорной зоне – Биссума. Также Конте пытается интегрировать Ришарлисона, но пока бразилец ограничивается только выходами из скамейки для запасных: Кулусевский и Сон выигрывают у него конкуренцию. В общем – это дает результат, но не дает больших изменений. В первых пяти встречах только в одной – против “Саутгемптона” – шпоры имели большое преимущество. В остальных матчах игра была равной.
Потери хозяев
Точно не сыграет сегодня соотечественник вышеупомянутого Ришарлисона Лукас Моура. Кроме него прошлый матч из-за повреждений пропускали Бентанкур, Ромеро и Хиль. Если испанец еще не восстановился полностью, то первые двое уже тренировались в общей группе. Возможность выбора у Конте выросла.
Back to work ahead of the weekend ✊ pic.twitter.com/AUY6jCJO4p— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2022
Фулхэм
Владельцы “дачников” точно любят путешествовать, ведь клуб, такое ощущение, забронировал сразу несколько путевок курсом Чемпионшип-АПЛ и наоборот. Главная задача для "Фулхэма" - это не вылететь из Премьер-лиги, случилось в нескольких предыдущих сезонах после выхода дивизионом выше из Чемпионшипа. Тем более что лондонская команда в статусе победителя Чеммпионшипа стартовала в АПЛ очень даже прилично.
Сейчас подопечные португальского наставника Марко да Силвы всего тремя очками уступают третьему "Тоттенхэму" и идут на восьмой позиции. В пассиве "дачников" одно поражение в этом сезоне АПЛ – в гостях против бешеного сейчас "Арсенала". Но вот в Кубке лиги "Фулхэма" совсем не пошло с первого же раунда, ведь команда беспозвоночно уступила четвертолиговому "Кроули" со счетом 2:0. Можно списать на отсутствие мотивации.
Потери гостей
У "дачников" ситуация в лазарете без изменений. Пока там находится арендованный у “Шахтера” Манор Соломон, а также один из лучших игроков прошлого сезона в составе “Фулхэма” (если не лучший) Гарри Уилсон. Они еще в этом сезоне на поле не выходили.
FUL ACCESS x Deadline Day.— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 2, 2022
Go behind the scenes as deals were done at Motspur Park. ????#FFC
Последние пять матчей Тоттенхэма и Фулхэма
Последние пять встреч хозяев
- 31.08. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)
- 28.08. Ноттингем – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)
- 20.08. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)
- 14.08. Челси – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
- 06.08. Тоттенхэм – Саутгемптон 4:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 30.08. Фулхэм – Брайтон 2:1 (АПЛ)
- 27.08. Арсенал – Фулхэм 2:1 (АПЛ)
- 23.08. Кроули – Фулхэм 2:0 (Кубок лиги)
- 20.08. Фулхэм – Брентфорд 3:2 (АПЛ)
- 13.08. Вулверхэмптон – Фулхэм 0:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|5
|5
|0
|0
|13-4
|+9
|15
|2
|"Манчестер Сити"
|5
|4
|1
|0
|19-5
|+14
|13
|3
|"Тоттенхэм"
|5
|3
|2
|0
|10-4
|+6
|11
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|5
|3
|1
|1
|6-3
|+3
|10
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|3
|0
|2
|5-7
|-2
|9
|6
|"Ливерпуль"
|5
|2
|2
|1
|15-6
|+9
|8
|7
|"Лидс Юнайтед"
|5
|2
|2
|1
|8-5
|+3
|8
|8
|"Фулхэм"
|5
|2
|2
|1
|8-7
|+1
|8
|9
|"Саутгемптон"
|5
|2
|1
|2
|7-9
|-2
|7
|10
|"Челси"
|5
|2
|1
|2
|6-8
|-2
|7
|11
|"Брентфорд"
|5
|1
|3
|1
|10-7
|+3
|6
|12
|"Ньюкасл"
|5
|1
|3
|1
|7-6
|+1
|6
|13
|"Кристал Пэлас"
|5
|1
|2
|2
|7-9
|-2
|5
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|5
|1
|1
|3
|2-6
|-4
|4
|15
|"Ноттингем Форест"
|5
|1
|1
|3
|2-11
|-9
|4
|16
|"Борнмут"
|5
|1
|1
|3
|2-16
|-14
|4
|17
|"Эвертон"
|5
|0
|3
|2
|4-6
|-2
|3
|18
|"Вулверхэмптон"
|5
|0
|3
|2
|2-4
|-2
|3
|19
|"Астон Вилла"
|5
|1
|0
|4
|4-9
|-5
|3
|20
|"Лестер Сити"
|5
|0
|1
|4
|6-11
|-5
|1
Последние пять личных встреч между командами
04.03.21. Фулхэм – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)
13.01.21. Тоттенхэм – Фулхэм 1:1 (АПЛ)
20.01.19. Фулхэм – Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)
18.08.18. Тоттенхэм – Фулхэм 3:1 (АПЛ)
19.02.17. Фулхэм – Тоттенхэм 0:3 (Кубок Англии)
Цифры и факты
- "Фулхэм" всего раз побеждал "Тоттенхэм" на выезде в АПЛ - в 2013 году.
- "Шпоры" победили дома в семи из последних восьми встреч при одном поражении.
- На данный момент у "дачников" трёхматчевая серия гостевых проигрышей, если принимать во внимание только официальные поединки.
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Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Фулхэм
Прогноз матча Тоттенхэм – Фулхэм от UA-Футбол
Вряд ли и на этот раз "Тоттенхэму" удастся завладеть полным преимуществом. Дачники готовы к обороне, а также они не будут пренебрегать попытками контратаковать. Более того, можно рискнуть и поставить на мини-сенсацию. Прогноз на матч: “Фулхэм” не проиграет (КФ 2,7).
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