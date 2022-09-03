Тен Хаг: Антони еще нужно адаптироваться, но я уверен, что ему это удастся

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг дал комментарий после подписания новичка команды Антони:

"Он уже себя проявил - Лига чемпионов, сборная Бразилии, золотая медаль Олимпийских игр. У Бразилии есть несколько игроков, у которых такой высокий талант. Вы можете выбрать 2 или 3 команды, и он справится с давлением. Он даст нам темперамент и креативность.

Также для него это новый старт. Он должен адаптироваться к команде, Премьер-лиге, высокой интенсивности. Но я уверен, что Антони это удастся. Цена? Антони живет футболом и наслаждается им, он сфокусирован на этом и усовершенствовании", - сказал Тен Хаг.