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АПЛ. Эвертон - Ливерпуль 0:0. Яркое, но безголевое дерби

Англия
(1 голосов)

Много шансов на две команды, но киперы и штанги были на высоте  

АПЛ. Эвертон - Ливерпуль 0:0. Яркое, но безголевое дерби

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, шестой тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Ливерпуль” 0:0

“Эвертон”: Пикфорд – Паттерсон, Коуди, Тарковски, Миколенко – Дэвис (Гейе 62), Онана, Ивоби – Грэй, Мопе, Гордон (Макнил 82)

“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас (Робертсон 59), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд (Милнер 59) – Карвалью (Фирмино 46), Фабиньо, Эллиотт (Матип 80) – Диас, Нуньес (Жота 80), Салах

Предупреждения: Онана 38, Пикфорд 90+6 – ван Дейк 76, Фабиньо 90+2

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ливерпуль Алиссон Бекер Джордан Пикфорд Виталий Миколенко
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