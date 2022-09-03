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АПЛ. Эвертон - Ливерпуль 0:0. Яркое, но безголевое дерби
Много шансов на две команды, но киперы и штанги были на высоте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, шестой тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” – “Ливерпуль” 0:0
“Эвертон”: Пикфорд – Паттерсон, Коуди, Тарковски, Миколенко – Дэвис (Гейе 62), Онана, Ивоби – Грэй, Мопе, Гордон (Макнил 82)
“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас (Робертсон 59), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд (Милнер 59) – Карвалью (Фирмино 46), Фабиньо, Эллиотт (Матип 80) – Диас, Нуньес (Жота 80), Салах
Предупреждения: Онана 38, Пикфорд 90+6 – ван Дейк 76, Фабиньо 90+2
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