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Замены Тухеля спасли матч для хозяев. АПЛ. Челси – Вест Хэм 2:1

Англия
(1 голосов)

Бен Чилвелл заслужил свои гол + ассист

Замены Тухеля спасли матч для хозяев. АПЛ. Челси – Вест Хэм 2:1

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Челси" – "Вест Хэм Юнайтед" 2:1

Голы: Чилвелл (76), Хавертц (88) – Антонио (62)

"Челси": Менди – Фофана, Силва, Кулибали – Джеймс, Лофтус-Чик (Жоржиньо, 83), Галлахер (Броя, 60), Ковачич (Хавертц, 72), Кукурелья (Чилвелл, 72) – Стерлинг, Пулишич (Маунт, 60)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабьяньский – Цоуфал, Керер, Зума, Эмерсон – Райс, Соучек – Боуэн, Пакета (Огбонна, 83), Форнальс (Корне, 86) – Антонио (Бенрахма, 74)

Предупреждения: Лофтус-Чик (9), Кукурелья (35), Джеймс (54), Хавертц (90+8) – Антонио (54), Керер (90+3)

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В статье: Дэвид Мойес Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Томас Тухель Челси (Лондон) АПЛ Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Кай Хавертц Бен Чилвелл
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