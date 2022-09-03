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Замены Тухеля спасли матч для хозяев. АПЛ. Челси – Вест Хэм 2:1
Бен Чилвелл заслужил свои гол + ассист
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 6-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
"Челси" – "Вест Хэм Юнайтед" 2:1
Голы: Чилвелл (76), Хавертц (88) – Антонио (62)
"Челси": Менди – Фофана, Силва, Кулибали – Джеймс, Лофтус-Чик (Жоржиньо, 83), Галлахер (Броя, 60), Ковачич (Хавертц, 72), Кукурелья (Чилвелл, 72) – Стерлинг, Пулишич (Маунт, 60)
"Вест Хэм Юнайтед": Фабьяньский – Цоуфал, Керер, Зума, Эмерсон – Райс, Соучек – Боуэн, Пакета (Огбонна, 83), Форнальс (Корне, 86) – Антонио (Бенрахма, 74)
Предупреждения: Лофтус-Чик (9), Кукурелья (35), Джеймс (54), Хавертц (90+8) – Антонио (54), Керер (90+3)
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