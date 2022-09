АПЛ. Первая победа Вулвз, три гола Тоуни, четвертая ничья Ньюкасла

Пять месяцев, 154 дня или 13 матчей “Вулверхэмптон” не мог выиграть в чемпионате Англии. Серия без побед была наконец-то прервана в поединке с “Саутгемптоном”.

За “Вулвз” дебютировал двухметровый австрийский форвард Саша Калайджич, но уже в перерыве он был заменен из-за повреждения. Тем не менее экс-нападающий “Штутгарта” внес свой вклад в победу “Вулверхэмптона”. Австриец отвлек за себя внимание двух защитников, но все же все в голе сделали португальцы. Нуньес выполнил хороший пас с фланга, а на завершении был Поденсе.

“Саутгемптон” создал пару моментов в ответ, но “святых” подвела реализация – 1:0.

В семь раз больше голов было в матче “Брентфорда” с “Лидсом”. Хет-трик оформил форвард “Брентфорда” Айвен Тоуни. Сначала он реализовал пенальти, затем фантастически исполнил штрафной, и наконец воспользовался хаосом в защите “Лидса”, тонко закинув мяч в пустые ворота после выхода из них вратаря “Лидса” Мелье. Ужасно гости ошибались и в мячах Мбемо и Висса. “Лидс” ответил двумя голами в ответ, но когда соперник забивает пять ни о каком позитиве не может быть и речи.

У “Лидса” были проблемы во всех линиях, но “Брентфорд” сыграл выше всяких похвал – 5:2.

В прошлую субботу “Борнмут” проиграл “Ливерпулю” 0:9 и через пару дней тренер “вишенок” Скотт Паркер лишился своей работы после критики руководства за отсутствие трансферов. Это удивительно, но со сменщиком Паркера Гари О’Нилом “Борнмут” взял уже четыре очка в двух матчах. Посреди недели новичок лиги сыграл вничью с “Вулверхэмптоном”, а сегодня “вишенки” сделали впечатляющий камбэк в поединке с “Ноттингем Форест”.

“Форест” выигрывал 2:0 после первого тайма после голов Куяте и Джонсона (угловой и пенальти), но “Борнмут” отыгрался после перерыва. Сначала Биллинг мощным ударом с 25 метров отыграл один мяч, затем в падении красивый гол забил Соланке, а победу “Борнмуту” принес форвард Джейдон Энтони. 22-летний футболист получил пас от фланга от Соланке, который воспользовался ошибкой Маккенны и переиграл Хендерсона. 3:2! Вторая победа “Борнмута ” в сезоне и он опережает после шести туров “Вулверхэмптон”, “Кристал Пэлас”, “Эвертон”, “Астон Виллу”, “Вест Хэм”, “Лестер” и “Ноттингем Форест”.

Ни одного гола не увидели зрители в матче “Ньюкасла” с “Кристал Пэлас”. “Сороки” создали достаточно моментов для победы, прекрасный шанс упустил 70-миллионный новичок Александер Исак, не реализовав выход один на один. Был и отмененный гол – защитник “Пэлас” Митчелл забил мяч в свои ворота, но его отменили из-за фола на вратаре Гуиате.

Согласно статическим показателям, “Ньюкасл” не реализовал четыре “больших шанса”. После шести туров у “сорок” только одна победа, как, впрочем, и у “Кристал Пэлас”.

Чемпионат Англии, шестой тур

Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Лидс” 5:2

Голы: Тоуни 30 (пен.), Тоуни 43, Тоуни 58, Мбемо 80, Висса 90+1 – Синистерра 45+1, Рока 79

“Брентфорд”: Райя – Хики, Янссон, Ми, Генри – Баптист (Оньека 59), Янельт (Йоргенсен 67), Йенсен (Дамсгор 83) – Мбемо (Висса 83), Тоуни, Льюис-Поттер (Дасилва 59)

“Лидс”: Мелье – Стрейк, Льоренте, Кох, Драме (Эйлинг 70) – Рока (Гринвуд 86), Адамс – Харрисон (Бэмфорд 46), Ааронсон, Синистерра (Саммервилль 59) – Гелхардт (Клих 59)

Предупреждения: Дамсгор 90+5 – Синистерра 28

Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Кристал Пэлас” 0:0

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Таргетт (Берн 79) – Уиллок, Лонгстафф, Жоэлинтон – Альмирон (Мерфи 70), Исак (Вуд 90+2), Фрейзер (Андерсон 70)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл (Клайн 63), Гэхи, Андерсен, Уорд – Шлупп, Дукуре, Эзе – Заа (Олисе 63), Матета (Эдуар 63), Айю

Предупреждения: Лонгстафф 15, Фрейзер 67 – Уорд 56

Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Борнмут” 2:3

Голы: Куяте 33, Джонсон 45+2 (пен.) – Биллинг 51, Соланке 63, Энтони 87

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Уоррэлл, Кук, Маккенна – Уильямс, Йейтс, Куяте (Колбек 76), Лоди – Джонсон (Деннис 85), Лингард (Авонийи 67) – Гиббз-Уайт

“Борнмут”: Нету – Земура (Фредерикс 46), Келли, Мифем, Смит – Лерма, Кук – Таверьне, Биллинг (Мур 90), Кристи (Энтони 85) – Соланке (Стэйси 90+4)

Предупреждения: Маккенна 45+4, Лоди 76 – Нету 45+2

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Саутгемптон” 1:0

Гол: Поденсе 45+1

“Вулверхэмптон”: Са – Хонни, Коллинз, Килман, Аит-Нури – Нуньес, Невеш, Моутинью –Нету (Траоре 82), Калайджич (Гедеш 46), Поденсе (Хван 82)

“Саутгемптон”: Базуну – Перро (Мэйтленд-Найлз 73), Салису, Белла-Котчап, Уокер-Питерс – Уорд-Проуз, Диалло (Дженепо 56) – Адам Армстронг (Мара 83), Арибо (Эдози 73), Эльюнусси (Стюарт Армстронг 56) – Адамс

Предупреждения: Хонни 27, Моутиньо 76, Невеш 81, Гедеш 90+4 – Диалло 45, Белла-Котчап 90+6

Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Фулхэм” 2:1

Голы: Хейбьерг 40, Кейн 75 – Митрович 83

Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Вест Хэм” 2:1

Голы: Чилуэлл 76, Хавертц 88 – Антонио 62