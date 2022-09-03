Клопп: Если не можешь выиграть дерби, не проигрывай

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментирол ничью с "Эвертоном" в рамках шестого тура АПЛ.

"Правило номер один: если не можешь выиграть дерби, не проигрывай. Сегодня мы могли выиграть, но могли и проиграть через несколько минут. Если посчитать количество моментов, которые были у нас, и количество шансов, которые были у них, мы, вероятно, были бы заслуженным победителем.

Я думаю, что у нас был последний шанс забить и вырвать победу, но Алиссону пришлось сделать два невероятных сейва, и они забили гол, который не был засчитан из-за небольшого офсайда, но явно офсайда. Дербы было напряженное, как всегда, и мы были готовы к бою после очень тяжелой игры в среду, мы старались бороться.

У нас были хорошие стандартные положения, но мы их не реализовали, а когда мы получили еще одну возможность, мы были слишком открыты, и они очень хорошо использовали это. Кроме того, они не доставляли нам особых проблем или чего-то еще, но нам, очевидно, пришлось тяжело вскрывать оборону", - рассказал немецкий наставник.