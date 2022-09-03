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Клопп: Если не можешь выиграть дерби, не проигрывай
Коуч "красных" о дерби с "ирисками"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментирол
"Правило номер один: если не можешь выиграть дерби, не проигрывай. Сегодня мы могли выиграть, но могли и проиграть через несколько минут. Если посчитать количество моментов, которые были у нас, и количество шансов, которые были у них, мы, вероятно, были бы заслуженным победителем.
Я думаю, что у нас был последний шанс забить и вырвать победу, но Алиссону пришлось сделать два невероятных сейва, и они забили гол, который не был засчитан из-за небольшого офсайда, но явно офсайда. Дербы было напряженное, как всегда, и мы были готовы к бою после очень тяжелой игры в среду, мы старались бороться.
У нас были хорошие стандартные положения, но мы их не реализовали, а когда мы получили еще одну возможность, мы были слишком открыты, и они очень хорошо использовали это. Кроме того, они не доставляли нам особых проблем или чего-то еще, но нам, очевидно, пришлось тяжело вскрывать оборону", - рассказал немецкий наставник.
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