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Форвард Брентфорда обошел Салаха по голам в АПЛ в этом году
У Айвана Тони 13 голов, у Мохамеда Салаха – десять
Фото: The Independent
Форвард лондонского "Брентфорда" Айван Тони сыграл в сегодняшнем матче команды против "Лидса". Нападающему удалось сделать хет-трик в этой игре, забив на 30, 43 и 58 минутах игры.
Goal Ivan Toney ????— Babble Sports FC (@BabbleSportsFC) September 3, 2022
What a strike ????
Brentford lead 2-0 ✔️pic.twitter.com/s2Rwt3hoGC
По итогу матча "Брентфорд" победил со счетом 5:2. Примечательно то, что благодаря своим трём голам Тони сумел обойти звездного форварда "Ливерпуля" Салаха по забитым мячам в 2022 году. У Айвана 13 голов, у Мохамеда – десять.
Ivan Toney has scored more Premier League goals (13) than Mohamed Salah (10) in 2022. ???? pic.twitter.com/T50LVhIhFU— William Hill (@WilliamHill) September 3, 2022
Для Тони этот хет-трик стал уже вторым в АПЛ: пятого марта ему также удалось забить три гола. Тогда англичанин помог обыграть "Норвич". Всего за три сезона в "Брентфорде" Айван сыграл 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 52 гола и сделал 19 ассистов.
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