Форвард Брентфорда обошел Салаха по голам в АПЛ в этом году

Форвард лондонского "Брентфорда" Айван Тони сыграл в сегодняшнем матче команды против "Лидса". Нападающему удалось сделать хет-трик в этой игре, забив на 30, 43 и 58 минутах игры.

По итогу матча "Брентфорд" победил со счетом 5:2. Примечательно то, что благодаря своим трём голам Тони сумел обойти звездного форварда "Ливерпуля" Салаха по забитым мячам в 2022 году. У Айвана 13 голов, у Мохамеда – десять.

