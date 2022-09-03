Форвард Брентфорда обошел Салаха по голам в АПЛ в этом году

Форвард лондонского "Брентфорда" Айван Тони сыграл в сегодняшнем матче команды против "Лидса". Нападающему удалось сделать хет-трик в этой игре, забив на 30, 43 и 58 минутах игры.

Goal Ivan Toney ????



What a strike ????



Brentford lead 2-0 ✔️pic.twitter.com/s2Rwt3hoGC — Babble Sports FC (@BabbleSportsFC) September 3, 2022

По итогу матча "Брентфорд" победил со счетом 5:2. Примечательно то, что благодаря своим трём голам Тони сумел обойти звездного форварда "Ливерпуля" Салаха по забитым мячам в 2022 году. У Айвана 13 голов, у Мохамеда – десять.

Ivan Toney has scored more Premier League goals (13) than Mohamed Salah (10) in 2022. ???? pic.twitter.com/T50LVhIhFU — William Hill (@WilliamHill) September 3, 2022

Для Тони этот хет-трик стал уже вторым в АПЛ: пятого марта ему также удалось забить три гола. Тогда англичанин помог обыграть "Норвич". Всего за три сезона в "Брентфорде" Айван сыграл 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 52 гола и сделал 19 ассистов.