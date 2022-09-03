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Эвертон - Ливерпуль 0:0. Видео обзор матча
Нескучные нули на "Гудисон Парк"
Premier League Twitter
В рамках 6-го туру АПЛ "Эвертон" и "Ливерпуль" расписали нулевую ничью. Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле все основное время.
Чемпионат Англии, шестой тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон”: Пикфорд – Паттерсон, Коуди, Тарковски, Миколенко – Дэвис (Гейе 62), Онана, Ивоби – Грэй, Мопе, Гордон (Макнил 82)
“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас (Робертсон 59), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд (Милнер 59) – Карвалью (Фирмино 46), Фабиньо, Эллиотт (Матип 80) – Диас, Нуньес (Жота 80), Салах
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