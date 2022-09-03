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Эвертон - Ливерпуль 0:0. Видео обзор матча

Англия
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Нескучные нули на "Гудисон Парк"

Эвертон - Ливерпуль 0:0. Видео обзор матча

Premier League Twitter

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В рамках 6-го туру АПЛ "Эвертон" и "Ливерпуль" расписали нулевую ничью. Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле все основное время.

Чемпионат Англии, шестой тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Ливерпуль” 0:0

“Эвертон”: Пикфорд – Паттерсон, Коуди, Тарковски, Миколенко – Дэвис (Гейе 62), Онана, Ивоби – Грэй, Мопе, Гордон (Макнил 82)

“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас (Робертсон 59), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд (Милнер 59) – Карвалью (Фирмино 46), Фабиньо, Эллиотт (Матип 80) – Диас, Нуньес (Жота 80), Салах

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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