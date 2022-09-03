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Челси - Вест Хэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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"Молотобойцы" падают в зону вылета

Челси - Вест Хэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 6-го тура чемпионата Англии в лондонском дерби "Челси" обыграл" Вест Хэм". "Молотобойцы" первыми открыли счет на 62-й минуте, но позже "пенсионери" дважды поразили ворота гостей и сумели вырвать победу. После этого тура подопечные Томаса Тухеля занимают в турнирной таблице 5-е место, а команда Дэвида Мойеса - 18-е.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Челси" – "Вест Хэм Юнайтед" 2:1

Голы: Чилвелл (76), Хавертц (88) – Антонио (62)

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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