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Челси - Вест Хэм 2:1. Обзор матча и видео голов
"Молотобойцы" падают в зону вылета
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 6-го тура чемпионата Англии в лондонском дерби "Челси" обыграл" Вест Хэм". "Молотобойцы" первыми открыли счет на 62-й минуте, но позже "пенсионери" дважды поразили ворота гостей и сумели вырвать победу. После этого тура подопечные Томаса Тухеля занимают в турнирной таблице 5-е место, а команда Дэвида Мойеса - 18-е.
АПЛ, 6-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
Голы: Чилвелл (76), Хавертц (88) – Антонио (62)
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