Тоттенхэм - Фулхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 6-го тура чемпионата Англии в лондонском дерби "Тоттенхэм" переиграл "Фулхэм". "Шпоры" дважды поразили ворота соперника, усилиями Хойбьерга и Кейна. Митрович отыграл один мяч для гостей, но этого было недостаточно для взятия очков. После этого тура команда Антонио Конте идет в тройке лучших в турнирной таблице, и остает от первого "Арсенала" на один пункт (у "пушкарей" матч в запасе).

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

"Тоттенхэм" - "Фулхэм" 2:1

Голы: Хойбьерг 40, Кейн 75 – Митрович 83