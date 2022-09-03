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Тоттенхэм - Фулхэм 2:1. Обзор матча и видео голов
"Шпоры" идут без поражений
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 6-го тура чемпионата Англии в лондонском дерби "Тоттенхэм" переиграл "Фулхэм". "Шпоры" дважды поразили ворота соперника, усилиями Хойбьерга и Кейна. Митрович отыграл один мяч для гостей, но этого было недостаточно для взятия очков. После этого тура команда Антонио Конте идет в тройке лучших в турнирной таблице, и остает от первого "Арсенала" на один пункт (у "пушкарей" матч в запасе).
Английская Премьер-лига, шестой тур
"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл
Голы: Хойбьерг 40, Кейн 75 – Митрович 83
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