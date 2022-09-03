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Тоттенхэм - Фулхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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"Шпоры" идут без поражений

Тоттенхэм - Фулхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 6-го тура чемпионата Англии в лондонском дерби "Тоттенхэм" переиграл "Фулхэм". "Шпоры" дважды поразили ворота соперника, усилиями Хойбьерга и Кейна. Митрович отыграл один мяч для гостей, но этого было недостаточно для взятия очков. После этого тура команда Антонио Конте идет в тройке лучших в турнирной таблице, и остает от первого "Арсенала" на один пункт (у "пушкарей" матч в запасе).

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

"Тоттенхэм" - "Фулхэм" 2:1

Голы: Хойбьерг 40, Кейн 75 – Митрович 83

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон)
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